Jetzt spricht der Bruder von Xherdan Shaqiri

«Ich denke, dass es im Sommer zahlreiche Angebote für Xherdan geben wird.» Das sagt Erdin Shaqiri, Bruder und Berater des Liverpool-Spielers, in einer Show des kosovarischen Fernsehsenders KTV. Er spricht in der Sendung über die Situation seines Bruders und nimmt auch zu Transfergerüchten Stellung.

Bereits im Winter habe es «konkretes Interesse von zwei, drei Clubs» gegeben, erzählt er. Und: «Diese Clubs, deren Namen bereits in den Medien genannt wurden, werden erneut anklopfen.»

Einsatzminuten sind Mangelware

Wechselt «Shaq» also im Sommer zu der AS Roma oder zum FC Sevilla, zu den Clubs also, die bereits im Winter ihre Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben sollen? Oder gibt es für den früheren, dreimaligen deutschen Meister mit Bayern eine Rückkehr in die Bundesliga? Dortmund soll gemäss «Sportbild» interessiert sein.

Noch ist vieles unklar. Fakt ist, dass der 28-jährige Schweizer beim FC Liverpool einen schweren Stand hat. Schliesslich ist bei kaum einem anderen Club die Konkurrenz in der Offensive so gross wie beim FC Liverpool.

Einsatzminuten? Mangelware für Shaqiri. Auch, weil ihn immer wieder Verletzungen ausbremsen und zu Pausen zwingen. So kommt Shaqiri in der wegen Corona unterbrochenen Saison auf magere 256 Minuten Einsatzzeit in wettbewerbsübergreifend zehn Pflichtspielen (ein Tor). Zu wenig für einen Mann, der schon so viele Titel gewonnen hat.

Erst einmal abwarten

Dieser Meinung ist auch Erdin Shaqiri. Er sagt im kosovarischen TV: «Ich denke, Xherdan verdient es, mehr zu spielen. Denn wenn er spielen konnte, hat er seinen Job gemacht und das Spiel verändert.»

Der Bruder und Berater betont aber auch, dass Liverpool in Sachen Zukunftsgespräche klare Priorität geniesse. «Xherdans Situation ist nicht einfach, weil er mehrere kleinere Verletzungen hatte, die länger andauerten, als wir dachten. Trainer Jürgen Klopp ist in Gesprächen mit ihm über mehr Spielpraxis – wir müssen erst einmal abwarten.»

«Ich weiss, dass ich mir jetzt mehr Zeit geben muss»

Und was meint Shaqiri selbst dazu? Er schweigt, zumindest im Moment. Lässt seinen Berater und Bruder reden. Dass er aber nicht wirklich zufrieden ist, wenn er nicht viel Einsatzminuten erhält, zeigen Aussagen von ihm, die er letzten Herbst machte.

So sagte er damals gegenüber mehreren Medien: «Natürlich bin ich unzufrieden, dass ich nicht öfter spiele. Aber ich bin mit den Jahren ruhiger und geduldiger geworden. Ich würde heute in München wohl länger durchhalten und auf meine Chance warten. Ich weiss, dass ich mir für meine Karriereschritte jetzt mehr Zeit geben muss.»

Fussball