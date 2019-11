Juve-Spieler erwarten Ronaldos Entschuldigung

Es war kein glanzvoller Sieg, den Juventus Turin am Sonntag eingefahren hat, dieses 1:0 gegen Milan. Und es war eine der schlechtesten Performances von Cristiano Ronaldo seit langem. Der Portugiese wurde ein ums andere Mal abgelaufen, spielte ungewohnt viele Fehlpässe. Maurizio Sarri reagierte kurz nach der Pause, für Ronaldo kam Paulo Dybala, Siegtorschütze, Man of the Match.

Dass Ronaldo in der 54. Minute ausgewechselt wird, hat Seltenheitswert. Und es machte den 34-Jährigen ziemlich sauer. Ohne mit Sarri abzuklatschen, verschwand er sofort im Spielertunnel und kam auch nicht mehr auf die Bank zurück, um gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Rest des Spiels zu verfolgen. Ronaldo soll sogar das Stadion früher verlassen haben. Auf Instagram schrieb er nach dem Spiel nur: «schwieriges Spiel, wichtiger Sieg.»

Das Verhalten Ronaldos bringt ihm Kritik ein. «Wenn ich Sarri gewesen wäre, hätte ich ihm in der Kabine gesagt, dass er Respekt vor seinen Teamkollegen haben muss», sagte zum Beispiel Fabio Capello, der frühere Trainer von der AC Milan und auch von Juventus Turin. Er findet den Wechsel richtig, Dybala sei ja in hervorragender Verfassung. «Ich erinnere mich, als Ronaldo seine Gegner überholt hat und sie zurückliess. Jetzt machen das Dybala und Douglas Costa.»

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, sind auch die Mitspieler nicht erfreut. Sie sollen eine Entschuldigung gefordert haben. Eine Strafe bekommt er nicht. Was grosses Glück ist, findet Antonio Cassano. Auch er habe einst das Stadion früher verlassen, erzählt der einstige Nationalspieler in einer italienischen Fussball-Sendung, es sei ihm dann aber angeraten worden, schleunigst zurückzukehren, da für das Verpassen von Dopingtests nach dem Spiel eine zweijährige Sperre drohe.

