«Mitspieler musste als Uber-Chauffeur arbeiten»

Nicht nur die beiden fünffachen Weltfussballer Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus) bekommen von ihren Clubs monatlich zig Millionen Euro überwiesen. Die Gehälter der Profis haben mittlerweile auch anderswo astronomische Höhen erreicht. Und so wollte Leser Pascal von Kay ­Voser wissen, was denn er von den Löhnen im Fussball hält.

Kay Ahnig vo de Super League



In einem wöchentlichen Video-Blog beantwortet Kay Voser exklusiv auf 20 Minuten Fragen rund um das Thema Super League und Schweizer Fussball. Als ehemaliger Profi der Grasshoppers, des FC Basel, FC Sion und FC Zürich kann er auf 14 Jahre Erfahrung in der Schweiz und im Ausland zurückblicken. Zur Zeit absolviert der 32-Jährige ein Praktikum bei Tamedia. In einem wöchentlichen Video-Blog beantwortet Kay Voser exklusiv auf 20 Minuten Fragen rund um das Thema Super League und Schweizer Fussball. Als ehemaliger Profi der Grasshoppers, des FC Basel, FC Sion und FC Zürich kann er auf 14 Jahre Erfahrung in der Schweiz und im Ausland zurückblicken. Zur Zeit absolviert der 32-Jährige ein Praktikum bei Tamedia.

Erfahre (im Video oben) von dem ehemaligen Verteidiger, dass sich längst nicht alle Spielergehälter in den Sphären eines Messi oder Ronaldo bewegen. Der 32-Jährige erzählt zudem, mit welchen Mitteln und Methoden ehemalige Mitspieler ihren Lohn aufbessern mussten oder wollten.

Und wenn du schon immer wissen wolltest, was ein Fussballprofi eigentlich so den ganzen Tag treibt oder wie genau ein Training abläuft, dann hast du jetzt die Chance, dem früheren Super-League-Profi Kay Voser deine Fragen zu stellen. Melde dich einfach via unten stehendes Formular.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Fussball

(erh)