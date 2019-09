Seit Anfang September ist das Transferfenster geschlossen. Erst im Januar dürfen sich die Vereine wieder verstärken. Doch natürlich brodelt es schon wieder in der Gerüchteküche und so wollte Leser Stefan von Kay Voser wissen, wie denn innerhalb einer Mannschaft über bevorstehende Transfers gesprochen wurde.

Kay Ahnig vo de Super League



In einem wöchentlichen Video-Blog beantwortet Kay Voser exklusiv auf 20 Minuten Fragen rund um das Thema Super League und Schweizer Fussball. Als ehemaliger Profi der Grasshoppers, des FC Basel, FC Sion und FC Zürich kann er auf 14 Jahre Erfahrung in der Schweiz und im Ausland zurückblicken. Zur Zeit absolviert der 32-Jährige ein Praktikum bei Tamedia.

Erfahre (im Video oben) vom ehemaligen Verteidiger, was er und seine Mitspieler in der Garderobe jeweils diskutierten. Der 32- Jährige sagt: «Wir waren keine Lästertanten.» Er könne sich nicht daran erinnern, dass sich andere oder er im Vorfeld negativ über einen bevorstehenden Transfer geäussert hätten. Bisweilen wurde er sogar von einem Trainer oder Sportchef gefragt, was er denn von einem potenziellen Neuzugang halte.

Und wenn du schon immer etwas von einem früheren Super-League-Profi wissen wolltest, dann melde dich einfach via untenstehendes Formular.

