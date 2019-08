Keine Blumen für FCB-Trainer Marcel Koller

Marcel Koller hat in dieser Woche allen Grund zum Feiern. Sein FCB legte am Dienstag einen starken Auftritt in der Champions-League-Qualifikation gegen PSV Eindhoven hin und steht in der nächsten Runde. Mit dem Heimsieg gegen die Niederländer ist auch klar, dass Rotblau nach einem Jahr Pause im Herbst wieder in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs spielt. Und am Freitag zog der Trainer mit einem kleinen persönlichen Jubiläum nach: Am 2. August 2018 wurde Marcel Koller als Nachfolger von Raphael Wicky als Cheftrainer beim FC Basel vorgestellt.

Es war ein schwieriges Jahr mit einem holprigem Start. Es folgte ein harter Sommer mit einer Fast-Entlassung. Aber Koller ist 365 Tage nach seiner Einstellung noch da. Und die Mannschaft schenkte ihm zum persönlichen Jubiläum den Sieg gegen Eindhoven. Obwohl am Samstag das Ligaspiel gegen Thun ansteht, erlaubt sich Marcel Koller am Freitag, noch einmal auf den aufwühlenden Dienstagabend zurückzublicken. Das macht der FCB-Trainer selten, aber auch an ihm ist das Spiel nicht spurlos vorbeigegangen.

Kaum Schlaf nach einem Match

«Ich habe mit Freunden noch etwas getrunken und mir danach bis vier Uhr früh noch einmal unser Spiel angeschaut und analysiert», sagt Koller, der nach den Spielen meist wenig schläft («zu viel Adrenalin»). Nach nur drei Stunden Schlaf zeigte er am Morgen der Mannschaft die wichtigsten Szenen. Dann richtete sich der Fokus nach vorne auf die Meisterschaftspartie am Samstag im Berner Oberland. «Wir müssen schauen, dass wir dranbleiben und die drei Punkte aus Thun mitnehmen.» Den Spagat zwischen Europa und der Meisterschaft zu meistern – das ist die Herausforderung in den nächsten Wochen.

Der Sieg gegen PSV liess aber die Erinnerung an magische Nächte aufleben, brachte die Euphorie zurück und war eine Versöhnung zwischen den Fans und ihrem FCB nach zwei meisterlosen Jahren und all den Querelen und negativen Entwicklungen der letzten Monate. Und er bringt die Hoffnung zurück.

«Der Erfolg gibt Kraft»

War das so ein oft zitiertes Schlüsselspiel, das eine Wende auslösen kann? «Kann sein», sagt Koller. «Man kann den Spielern viel erzählen, aber erst wenn man es erlebt, ist es die Wahrheit.» Der Dienstag sei Vergangenheit. Ein Nachlassen verzeihe es bei keinem Gegner. «Wir müssen bissig sein, weiter Gas geben. Es fängt alles wieder bei null an.»

Viele Spieler hätten die Ambiance im vollen Joggeli zum ersten Mal erlebt, zum ersten Mal den Rückhalt eines fast ausverkauften Stadions gespürt. Wenn die Mannschaft lahm spiele, sei es schwierig, den Funken zu zünden. «Nur wir sind zuständig, dass der Funken überspringt, niemand anderes. Das wissen sie jetzt. Der Erfolg gibt zweifelsfrei Kraft», sagt Koller.

Einen Blumenstrauss gibt es für den FCB-Trainer bei der wöchentlichen Medienrunde trotz Jubiläum nicht.

Fussball