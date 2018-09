Klopp erklärt Shaqiris Auswechslung

Es war schon sehr skurril. Dessen war sich Jürgen Klopp bewusst. Und so offenbarte der 51-jährige Trainer des FC Liverpool nach dem 3:0 gegen Southampton, dem sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel, weshalb er Xherdan Shaqiri zur Pause trotz guter Leistung vom Platz genommen hatte: «Ich habe ihm gesagt, dass ich noch nie einen Spieler ausgewechselt habe, der derart viel Einfluss auf ein Spiel besass», sagte Klopp, und präzisierte, «und der nicht verletzt ist.»

Der Linksfuss – er durfte erstmals seit seinem Wechsel im Sommer von Beginn weg spielen – bereitete nicht nur zwei Tore vor, er setzte auch sonst Akzente. Weshalb er nach einer Halbzeit trotzdem weichen musste, erfahren Sie im Video oben. Klopp hatte seine Gründe.

Shaqiri feiert seine Tor-Premiere für Liverpool

Bereits am Mittwoch bietet sich Shaqiri die nächste Chance, wenn Liverpool zu Hause Chelsea empfängt. Der 26-jährige Basler wechselte im Sommer von Stoke City zum FC Liverpool. Vor dem Heimspiel gegen Southampton hatte ihm Klopp drei Teileinsätze – zwei in der Liga, einer in der Champions League – gewährt. Jüngst hatte Klopp gesagt, dass Shaqiris Zeit kommen werde.

