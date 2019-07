Henchoz, Magnin oder Koller – wer fliegt zuerst?

Wer den Job des Trainers ausführt, lebt gefährlich. Wem der Misserfolg an den Stollen klebt, ist seinen Job meist schneller los als Führungskräfte in der Wirtschaft. Die Halbwertszeiten der Männer auf der Trainerbank in der Super League sind in den letzten Jahren immer kürzer geworden, Trainerwechsel häufiger: 11 (2015/16), 12 (16/17), 15 (17/18) und 11 (18/19). Die neue Saison hat noch nicht begonnen, aber an den Stammtischen wird schon diskutiert, wo die heissesten Trainer-Schleudersitze stehen.

Der Basler-Schleudersitz

Er war schon entlassen, dann doch nicht. Zumindest hat der FC Basel über die Personalie Marcel Koller nachgedacht und für viel Unruhe während der Sommerpause gesorgt. Den Rücktritt gab am Ende des unschönen Machtgezerres Sportchef Marco Streller. Spieler wie Fabian Frei, der für eine Rebellion im Winter gegen Koller hauptverantwortlich gemacht wurde, ist entmachtet worden. Valentin Stocker wurde von Koller als Captain in der Hierarchie hochgespült, die Mannschaft damit in ihre Schranken gewiesen.

Der Druck auf Koller ist jetzt aber riesig. Er muss liefern. Sofort. Schon nach dem Super-League-Auftakt in Sion muss der FCB in der Champions-League-Quali nach Eindhoven. Bei einem Scheitern ginge es wenigstens in der Europa-League-Quali weiter. Verpasst man aber zum zweiten Mal in Folge den Einzug in eine europäische Gruppenphase, wären Millionen weg. Sportchef Ruedi Zbinden müsste überlegen, die Hand doch noch auf den Auslöser zu legen, der den Schleudersitz in Bewegung setzt.

Der Neuenburger-Schleuderstuhl

Es war die Überraschung schlechthin, als Präsident Christian Binggeli sich gegen Stéphane Henchoz und für Joël Magnin als neuen Xamax-Trainer entschied. Magnin sei ein ausgewiesener Fachmann in der Nachwuchsarbeit, Henchoz hingegen sei «keiner für die Ausbildung junger Spieler», so Binggeli. Aber Magnin ist ein SL-Neuling. Und ein Umbruch mit 27 Kadermutationen, der fast GC-hafte-Züge aufweist, zu managen – das wird schwierig und kann kaum gut gehen. Binggeli nennt Thun gerne als Vorbild, aber im Gegensatz zu ihm setzt der Thuner Präsident Markus Lüthi auf Kontinuität und stellt sich nie in den Vordergrund.

Der Zürcher- und Walliser Schleuderstuhl

Wer ist schneller? Ancillo Canepa oder Christian Constantin? FCZ-Boss Canepa hatte eine Engelsgeduld mit seinem Wunschtrainer trotz lediglich fünf Siegen in der Rückrunde und dem 7. Abschlussrang – so hat sich Canepa das nicht vorgestellt. Die Schonzeit von Ludovic Magnin, aller familiärer Verbundenheit zum Trotz, ist wohl vorbei. Sollten die Resultate weiter ausbleiben, wird Canepa reagieren müssen.

CC hat sowieso kein Problem, den Schleudersitz zu bedienen. Sein aktueller Coach und Nachfolger von Murat Yakin ist Stéphane Henchoz. Je nach Zählweise wird der ehemalige Verteidiger früher oder später die Nummer 46 in der CC-Flugparade – wahrscheinlich aber wird er das Frühjahr im Wallis nicht als Sion-Trainer erleben und sich in die lange Reihe der geschassten Trainer des Walliser Architekten einreihen.



Fussball

(ete)