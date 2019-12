Koller, Karten und ein Unverzichtbarer

Der FCSG - das Überraschungsteam





Mit 42 Toren hat die Offensive von Peter Zeidler die meisten Tore erzielt. (Bild: Keystone)

Der FC St. Gallen spielt so erfolgreich wie seit Jahren nicht. Wo soll das noch hinführen? Fakt ist, dass die Ostschweizer auf Platz 3 stehen und 3 Punkte Rückstand auf Wintermeister YB und nur einen Zähler weniger als der FCB haben. Überraschend auch, dass der FCSG vom Top-Trio die meisten Tore geschossen hat – 42 an der Zahl (davon Quintilla 9, Demirovic und Itten je 8, Babic 7). Ein Grund für den Erfolg: Trainer Peter Zeidler. Der Deutsche lässt die Espen mit seiner Mischung aus Leidenschaft, Spass, Fussballverstand und Mut, auf Jugend zu setzen anhaltend auf einer Erfolgswelle reiten. Ihm ist auch gelungen, Cedric Itten nach schwerer Verletzung zum Natispieler zu machen. Der Basler feierte in der Nati einen Traumeinstand. Seine Bilanz: 2 Länderspiele, 3 Tore. Die EM 2020 sollte für die Rückrunde als Motivation reichen.

Mustergültige Einführung des VAR





Die Videoschiedsrichter sitzen in topmodernen Räumen in Volketswil. (Bild: Keystone)

An Skepsis hat es im Sommer vor dem Start des Videoschiedsrichters nicht gefehlt. Die Halbzeitbilanz fällt nun aber sehr positiv aus. In 90 Spielen führten die VAR im Video Operation Room (VOR) 555 Checks durch und korrigierten 21 Fehlentscheide. Positiv präsentierte sich auch eine junge Gilde an Schiedsrichtern um Sandro Schärer, Lionel Tschudi und Alessandro Dudic. Sie könnten einst die Nachfolge von den Weltklasse-Refs Massimo Busacca oder Urs Meier an internationalen Turnieren antreten. Das Potenzial haben sie.

«Mister «Unverzichtbar»



36 Jahre und kein bisschen müde: Raphaël Nuzzolo ist Mr. Xamax. (Bild: Keystone)

Kein anderer Spieler – ausser vielleicht Dennis Hediger für Thun – ist für sein Team so wichtig wie Raphaël Nuzzolo für Xamax. Ohne den «Mr. Unverzichtbar» hätte Xamax in 18 Runden lediglich 5 statt 14 Punkte auf dem Konto und läge abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz. Der Offensivspieler ist zwar schon 36 Jahre alt, aber sein Alter hindert ihn nicht daran, der wichtigste Skorer der Neuenburger zu sein. In der ersten Halbzeit der Meisterschaft erzielte er 7 Tore und leistete bei sechs weiteren die Vorlagen. Sein Näschen für Tore sollte Xamax für mindestens einen Barrageplatz reichen.

Nsame jagt Doumbias Rekord



Jean-Pierre Nsame jagt den Rekord von Seydou Doumbia. (Bild: Keystone)

Jean-Pierre Nsame ist der Stürmer der Vorrunde und führt die Torjägerliste mit 15 Toren (17 Spiele) an. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Kameruner gar 21 Treffer (28 Partien). In der Liga jagt der eigentliche Backup von Guillaume Hoarau einen Rekord: Seit 2003/04 hatte erst einer nach 15 Spielen mehr Tore auf dem Konto: Seydou Doumbia erzielte 2009/10 16 Treffer. Am Ende waren es 30 Treffer und SL-Rekord. Hält Nsame den aktuellen Toreschnitt, käme er auf 31 bis Saisonende. Vorderhand reichte der Lauf des 26-Jährigen, dass YB als Wintermeister in die Pause ging. Apropos YB: Ab Sommer 2020 heisst das Stade de Suisse wieder Wankdorf: YB hat einen Sponsor gefunden, der aber auf die Nennung verzichtet. Bemerkenswert! Dafür sei der Name hier extra genannt: CLS Behring.

Der FCB hat sich nicht im Griff

Valentin Stocker verlor nachdem Spiel die Nerveen. (Bild: Keystone)

Den Unparteiischen verbal anzugehen, geht gar nicht. Beim FCB sahen aber gleich zwei Spieler – und das nach Schlusspfiff – deshalb die Gelb-Rote bzw. Rote Karte. Eray Cömert verlor in Luzern die Kontrolle. Valentin Stocker beleidigte in Genf den Schiedsrichter, zeigte ihm eine ironische «Daumen hoch»-Geste. Der FCB-Captain wurde wegen «grober anstössiger, beleidigender und schmähender Gebärde» zurecht mit 4 Sperren (der Rekurs ist hängig) bestraft. Diese Unbeherrschtheiten sind respektlos und haben im Fussball nichts verloren. Selber Schuld – beide fehlen in der Rückrunde gegen YB.

Vergängliche Liebe im Wallis

Valon Berahmi war der Spektakeltransfer von Christian Constantin, aber nach drei Monaten wieder weg. (Bild: Keystone)

Wie schnell Liebe vergehen kann. Jahrelang umwarb Christian Constantin Valon Behrami. Im Sommer erlag der Mittelfeldspieler dem Werben. Er spielte – wenig und war nach drei Monaten weg. Ähnlich schnell war Trainer Stéphane Henchoz. Er reichte seine Demission ein und kritisierte in einem Interview «die Spieler haben keinen Charakter». Der 45-Jährige bemängelte im «Le Nouvelliste» die Einstellung des Teams («Man musste diese Pseudo-Stars immer streicheln.») Goalie Fickentscher konterte im «Le Matin»: «Henchoz hat uns verraten. Er ist hinterfotzig, ein Heuchler, ein falscher Hund.» In den Kommentarspalten kamen die Sittener nicht gut weg – aber es passt ins Bild, das der FC Sion seit Jahren abgibt.

Der FCB hatte einen Koller



Marcel Koller war im Sommer schon weg. (Bild: Keystone)

Der FCB sorgte mit seiner Trainerposse schon vor dem Saisonstart für Unterhaltung. Mit Patrick Rahmen hatte Sportchef Marco Streller alles besprochen, der Vertrag lag vor und Trainer Marcel Koller räumte schon seinen Spind. Am Schluss schlug sich Präsident Bernhard Burgener doch auf die Seite Kollers. Rahmen blieb in Aarau. Streller trat zurück. Koller überstand alle Stürme, überwintert mit zwei Punkten Rückstand auf YB auf Platz 2 und in der Europa League. In Basel ist Ruhe eingekehrt, aber meisterlich war dieses Episode nicht.

Handspiel-Chaos

Die neuen Handsregeln sind verwirrend und unklar. (Foto: Keystone)

Handspiel-Chaos, Handspiel-Irrsinn, Handspiel-Elend: Egal mit welchem Reizwort man «Handspiel» kombiniert, das Resultat ist - ein leidiges Dauerthema. Mit neuen Regeln wollte das Football Association Board (Ifab) dem Chaos entgegenwirken. Aber die neuen Regeln sind so schwammig formuliert, dass die Unparteiischen in manchen Situationen im Kopf eine Münze werfen können. Kaum einer hat mehr den Durchblick. Der Videobeweis macht die Sache nicht besser, denn die Fans sehen den Ball an der Hand und wollen den Penalty. Eine Lösung wäre die Abkehr von der Regel, dass jedes Handspiel im Strafraum zwangsläufig ein Elfmeter sein muss.



Fussball