Koller steht beim FCB kurz vor dem Aus

Am Montag nimmt der FC Basel den Trainingsbetrieb für die Saison 2019/20 auf. Mit welchem Coach der Club in die neue Spielzeit gehen wird, ist aber noch immer nicht klar. Die Zeichen rund um den Verein verdichten sich, dass es in den nächsten Tagen zu einem Trainerwechsel kommen könnte. Kronfavorit für eine mögliche Nachfolge von Marcel Koller ist Aarau-Trainer Patrick Rahmen. Diese Zeitung weiss, dass die Führung des FCB in den letzten Tagen im Kontakt mit Rahmen stand und die Vereinsleitung des FCA davon Kenntnis genommen hat.

Eine Frage des Geldes wäre ein Trainerwechsel – trotz Sparplänen – nicht. Vermutlich ist es lediglich eine letzte Unterschrift, die zum definitiven Entscheid fehlt. Oder die endgültige Überzeugung der FCB-Spitze rund um Sportchef Marco Streller und Präsident Bernhard Burgener.

Fussball

(tmü)