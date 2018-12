YB-Topskorer Sulejmani fällt wegen Fussbruch aus

Dieser Ausfall wiegt schwer: Die Young Boys müssen die nächsten zehn Wochen ohne Miralem Sulejmani auskommen. Der 30-Jährige hatte sich am Samstag gegen Thun (3:2) verletzt. Wie der Verein am Dienstagmittag mitteilt, zog sich der Serbe einen Bruch im linken Fuss zu. Dabei war er in dieser Partie noch eine der grossen Figuren – in der 92. Minute bereitete er den Siegtreffer von Guillaume Hoarau vor.

Miralem Sulejmani fällt mit einem Fussbruch, den er sich im Spiel gegen Thun zugezogen hat, rund 10 Wochen aus. Gute Besserung, Miralem! #BSCYBpic.twitter.com/IdW2FoDds3– BSC Young Boys (@BSC_YB) December 11, 2018

Mit seinen 19 Skorerpunkten (7 Tore und 12 Assists) ist Sulejmani in dieser Saison drittbester Skorer Europas. Produktiver als der Linksfuss waren bisher nur Mario Fontanella (13 Tore und 7 Assists) von Valetta (Malta) und Junior Moraes von Schachtar Donezk (14 Tore und 7 Assists).

