FCZ bleibt trotz Sieg labil

Es war ein Spiel gegen alle Wahrscheinlichkeiten aus Sicht des formschwachen FCZ. Während Xamax, das drittbeste Rückrundenteam hinter YB und dem FCB seit vier Spielen ungeschlagen war, hatte der FCZ in den letzten sieben Partien lediglich einen Sieg herausgeholt. In diesen Spielen schoss der FCZ lediglich zwei Tore. Der Vorsprung auf Xamax und den Barrageplatz ist auf einen Punkt geschrumpft. Auf den ersten Blick hat wenig für einen FCZ-Sieg gesprochen.

Dann kommen die Gäste auch noch schlecht ins Spiel und liegen nach 49 Minuten 0:1 zurück. Tollhaus Maladière. Kaum einer hätte zu diesem Zeitpunkt einen Rappen auf die Zürcher verwettet. Denn die Mannschaft von Stéphane Henchoz hätte noch nachlegen können und powerte. Der Aufsteiger wollte seinen Rückrundenlauf ausnützen und weg vom Barrageplatz. Aber der FCZ hätte sich keine bessere Woche auswählen können, um eine verrückte Wende in einem so wichtigen Spiel im Abstiegskampf herbeizuführen.

Eine beispielhafte Fussballwoche



«Diese Woche war beispielhaft, was im Fussball alles passieren kann» sagt Alain Nef. «Wenn man Champions League geschaut hat. Wenn man sich die Europa League angesehen hat. Auch unser Motto war: Never give up. Nie aufgeben, immer daran zu glauben. Leider ist das Gegentor im dümmsten Moment gekommen. Gut, konnte Kevin ausgleichen. Das gab extrem Aufschwung.»

Wie aus dem Nichts traf Kevin Rüegg in der 77. Minute auf Vorarbeit von Ceesay zum 1:1-Ausgleich. In 54 Super-League-Spielen hat der 20-Jährige bisher noch kein einziges Tor erzielt. Hat er seinen ersten Treffer aufgespart, wenn es besonders wichtig ist? «Ja, sicher!», antwortet Rüegg mit einem breiten Grinsen. «Natürlich nicht, aber ich bin umso glücklicher, dass sie für die Mannschaft wichtig sind. Ein Sieg macht alles einfacher. Macht, dass wir wieder befreiter aufspielen können.»

Der FCZ beendet eine Fussballwoche voller spektakulärer Entscheidungen mit einer Wende. Alain Nef und Yanick Brecher dazu. (Video: 20 Minuten)

Das gute Gefühl des Sportchefs



Der FCZ macht dank den drei Punkten in Neuenburg einen Sprung vom 8. auf den 6. Tabellenplatz und kann sich sogar wieder in Richtung der Europacup-Plätze orientieren. Doch davon wollen die Zürcher nichts hören. «Wir schauen weder nach oben noch nach unten», sagt Kevin Rüegg, «und wir lassen uns nicht von der Tabelle unter Druck setzen.»

Er hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl und es hat ihn nicht getäuscht. Die Stimmung sei unter der Woche sehr angespannt gewesen, aber man habe gut gearbeitet und der Sportchef sei sicher, dass man bereit sei, den Abstiegskampf anzunehmen. Dass der FCZ schon den einen oder anderen möglichen Barrage-Gegner beobachten lässt, gehört einfach zum Pflichtenheft und soll keinen Pessimismus streuen.

Aber auch Thomas Bickel ist nicht entgangen, wie labil diese FCZ-Mannschaft ist und deshalb ist das Beobachten des FC Aarau und von Lausanne-Sports vielleicht nicht allein nur Pflicht, sondern mehr ein wenig Vorsorge.

