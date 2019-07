Leichnam von Florijana Ismaili gefunden

Feuerwehrtaucher haben den Leichnam der 24-jährigen Florijana Ismaili gefunden. Wie der «Corriere della sera» berichtet, wurde der leblose Körper der Nati-Spielerin in einem sehr tiefen Bereich des Sees entdeckt. 20 Minuten liegen Informationen vor, dass der Körper an der selben Stelle lag, an der auch das Boot getrieben war.

Die Leiche von Ismaili lag in rund 204 Meter Tiefe. Die Bergungskräfte setzten den Greifarm des Tauchroboters ein und brachten den Körper von Ismaili so auf eine Tiefe von rund 20 Metern. Anschliessend griffen Rettungstaucher ein und zogen ihren Körper auf ein Boot.

Seit Samstag vermisst

Die Leiche wird nun ins Spital St. Anna gebracht, wo eine Autopsie durchgeführt werden soll. Die Eltern der verstorbenen Schweizerin warten im Spital, um ihre Tochter zu identifizieren.

Seit dem Sprung aus einem gemieteten Schlauchboot in den Comersee am Samstag wurde die 24-Jährige vermisst. Nun also die traurige Gewissheit.

Ismaili wurde 2014 zum ersten Mal in das Nati-Kader berufen. Sie absolvierte 33 Spiele und nahm an der WM 2015 teil. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr verpasste die Nati. Erst vor zwei Wochen hatte sie das letzte Länderspiel bestritten. Ismaili spielt seit dem Jahr 2011 für die Young Boys aus Bern.

Der Test YB - Levski Sofia beginnt um 18:30 Uhr. Aus Respekt vor Florijana Ismaili und ihrer Familie werden wir die heutige Berichterstattung reduziert halten.#bscyb — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) July 2, 2019

