Luzern-Goalie wünscht sich Eier zu Weihnachten

Sportlich läuft es dem FC Luzern nicht nach Wunsch. Trainer Thomas Häberli musste deshalb eine Woche vor Heiligabend gehen. Damit es in der Rückrunde aufwärts geht, wünscht sich Goalie Marius Müller im Weihnachtsvideo des FC Luzern Eier (oben).

Die Spieler des FC Basel wünschen den Fans in Form eines Weihnachtsbaumes ein frohes Fest.



Der FC Zürich schickt die Festtagswünsche mit dem Züri-Leu.



Der FC St. Gallen lässt zu Weihnachten einen Bären tanzen.



GC wünscht in diversen Landessprachen frohe Weihnachten.



Bei Neuchâtel Xamax brauchen sie einige Zeit, bis der Clip auch so ist, wie er sein soll.



Joyeuses Fêtes à toutes et tous. #Xamax vous donne rendez-vous en 2020 à la Maladière ❤🖤 pic.twitter.com/Qnxhm14POo

Auch die Schweizer Eishockeyteams sind kreativ. Die Spieler von Ambri-Piotta singen sich für den Spengler Cup warm.



Die ZSC Lions wünschen frohe Weihnachten und freuen sich auf das nächste Jahr.



see you next year 😘#ZÄMESTAH pic.twitter.com/eP9srsX4oN