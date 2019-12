Luzern entlässt Trainer Thomas Häberli

Der FCL trennt sich per sofort von Trainer Thomas Häberli. FCL-Sportchef Remo Meyer sagt zur Trennung: «Den Entscheid zur sofortigen Trennung haben wir uns nicht leichtgemacht – sehen aber nach einer internen Analyse keine andere Lösung als diesen Schritt zu gehen. Die Mannschaft hat sich während einem grossen Teil der Vorrunde nicht in der Art und Weise präsentiert, wie wir uns dies vorgestellt haben und entsprechend wollen wir mit Blick auf die Rückrunde einen neuen Impuls und ein Zeichen setzten.»

Häberli folgte im letzten Februar auf René Weiler und führte die Mannschaft anschliessend auf den 5. Schlussrang in der Super League. In der aktuellen Saison qualifizierte sich die Zentralschweizer unter dem 45-Jährigen für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa League und den Viertelfinal im Cup. Nach der für den Club nicht zufriedenstellenden Vorrunde wurde Häberli am Montagmorgen mitgeteilt, dass die gemeinsame Zusammenarbeit nicht weiter fortgesetzt werden wird.

Fussball