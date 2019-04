Macht Forte seinen Ex-Club zum Meister?

YB kann schon am Samstag Sofa-Meister werden, wenn der FC Basel sein Heimspiel gegen GC nicht gewinnt. Ausgerechnet! Denn der letzte Meister, der seinen Titel vor dem TV-Bildschirm feierte, war vor 19 Jahren der FC St. Gallen mit Marcel Koller. Und der ist heute Trainer beim FC Basel.

Bildstrecken YB macht den nächsten Meisterschritt Luzern - YB Super League: Resultate/Tabelle

Der FCSG hatte damals im Freitagsspiel, es war der 19. Mai 2000, mit einem 2:1-Sieg in Luzern vorgelegt. Der FCB hätte drei Tage später in Genf gewinnen müssen, um im Rennen zu bleiben. Die Ostschweizer sahen aber, wie der Verfolger gegen Servette nur zu einem 1:1 kam; der Vorsprung der Espen betrug drei Runden vor Schluss zehn Punkte. St. Gallen mit Marcel Koller war erstmals nach 96 Jahren Schweizer Meister.

Die Chance, dass Koller als Sofa-Meister nach 19 Jahren abgelöst wird, ist eher gering. GC hat zwar zuletzt drei Remis in Folge geholt, ist aber alles andere als stabil, steckt tief im Abstiegssumpf und wartet seit dem 25. November auf einen Sieg. Trainer Tomislav Stipic wurde nach 33 Tagen und nur fünf Spielen schon wieder entlassen und durch «Feuerwehrmann» und Motivator Uli Forte ersetzt. Krönt vielleicht der ehemalige YB-Trainer seinen einstigen Club zum Meister? Das wäre ein Ding.

Eineinhalb Hände am Pokal

Das alles kümmert YB wenig. Die Berner sorgen vorderhand für eine passende Unterkunft im Raum Zürich. Wichtig: Es muss gewährleistet sein, dass sich die Mannschaft auf einer geeigneten Leinwand oder einem Bildschirm, der gross genug ist, geschlossen das Spiel zwischen dem FCB und GC anschauen kann. Wieso Zürich? Weil YB am Sonntagnachmittag im Letzigrund gegen den FCZ antreten muss.

«Es ist auch schön, Sofa-Meister zu werden. Wir haben das ganze Jahr dafür gearbeitet», sagt Steve von Bergen. «Aber von den Emotionen her wäre es natürlich schöner, wenn wir das am Sonntag erleben könnten.» Selten sah man den YB-Captain so gelöst über den Titel reden wie am Mittwoch in Luzern, wo sich der 35-Jährige in der neuen Dreierkette (mit Camara und Benito) «wie ein junger Mann» fühlte. Nach einem souveränen Sieg so kurz vor dem Ziel und einer Hand am «Chübel» kann der Neuenburger leicht entspannt sein. «Eineinhalb Hände ...», korrigiert er. Und ergänzt lachend: «Die Hand, die ich vorher im Strafraum am Ball hatte.»

Hands ist, wenn der Schiedsrichter pfeift

Was Von Bergen damit meint: Bei einer Grätsche berührte der Verteidiger (63.) den Ball mit dem Arm. Ref Sandro Schärer entschied in der Swissporarena auf Elfmeter. «Ich berühre den Ball mit dem Oberarm. Wenn ich ein Tackling mache und ausrutsche, kann ich die Hand doch nicht in die Hose tun», so der Innenverteidiger. «Ich muss das akzeptieren.»

Wie sein Captain eineinhalb Hände am Pokal haben kann, möchte Loris Benito gerne sehen und schmunzelt, aber sonst geht er mit Steve von Bergen einig. «Wir sind nahe dran. Es ist mir auch egal, wenn es auf dem Sofa passiert. Das Gefühl Meister zu werden, ist grundsätzlich unglaublich», so der Rechtsverteidiger.

