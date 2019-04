Macht Sion das Europa-Rennen spannend?

YB steht als Meister fest. Der FCB wird sich Platz 2 kaum mehr nehmen lassen, hat 14 beziehungsweise 16 Punkte Vorsprung auf Thun und Sion. Am Karfreitag kann Rotblau das Polster auf die Walliser weiter ausbauen, wenn man im Tourbillon gewinnt. Für Europa heisst das: Meister YB und Vizemeister Basel spielen in der nächsten Saison die Qualifikation für die Champions League.

Aber auch die Plätze 3 und 4 würden zur Qualifikation für Europa berechtigen – für die Europa League nämlich. Also haben auch der FCZ, Lugano, Thun, Luzern und St. Gallen, ja sogar Xamax – derzeit noch auf dem Barrage-Platz – Chancen, europäisch zu spielen. Nur GC und Sion müssen wohl die Träume auf den Europacup begraben. Bei GC ist der Fall offensichtlich. Die Hoppers liegen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Aber wieso Sion?

Altlasten könnten sich jetzt rächen

Die Walliser wurden im April 2018 wegen Nichteinhaltens der Lizenzbestimmungen für die Saisons 2018/19 und 2019/20 von der Uefa vom Europacup ausgeschlossen. Im Urteil ging es konkret um eine nicht korrekte Zahlung an Sochaux. Der Ausgangspunkt des Streits war der Transfer von Ishmael Yartey im Sommer 2014. Die fällige Transferzahlung von 950'000 Euro wurde erst nach Intervention des französischen Erstligisten bei der Fifa und drei Jahre verspätet im Juni 2017 bezahlt. Sion sprach von einem Missverständnis. Christian Constantin legte beim Sportsgerichtshof CAS deshalb Rekurs gegen das Urteil ein.

Das ist nunmehr genau ein Jahr her. Ob der Rekurs behandelt wurde oder nicht, ist bei der CAS nicht zu erfahren. Eine offizielle Mitteilung gibt es nicht. Aus sportlicher Sicht der Sittener war die Sache bisher auch nicht dringlich, zumal Sion bis vor wenigen Wochen nicht in den Europacupplätzen auftauchte. Vor vier Runden lag die Mannschaft von Murat Yakin nur auf Rang 8 und das Thema war eher der drohende Barrage-Platz als die Aussicht auf Europa. Das hat sich inzwischen geändert. Sion ist auf den 4. Rang vorgerückt.

Der FCB könnte sogar leer ausgehen

Bestätigt das CAS das Uefa-Urteil und Sion bleibt unter den europacupberechtigten Teams, müssen die Walliser ihren Platz dem nächsten in der Tabelle abtreten. Speziell: Gewinnt der FCB den Cup (der Cupsieger kommt direkt in die EL-Gruppenphase) , kann sogar noch der Liga-Sechste (3 EL-Qualirunden) erben, wenn Sion gesperrt bleibt.

Ein kurioses Szenario hat die Uefa für den FCB bereit: Holt Rotblau den Cup (Halbfinal gegen den FCZ), muss er als Liga-Zweiter in der höher gewerteten CL-Qualifikation antreten. Der Liga-Dritte erbt die direkte Teilnahme des Cupsiegers in der Gruppenphase in der Europa League. Der FCB droht in der Champions-League-Quali zu scheitern, würde somit auch die Europa League verpassen und mit leeren Händen dastehen.

Fussball

(ete)