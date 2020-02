Macht es St. Gallen wie Leicester City?

Mit einem Sieg in Basel stürmte St. Gallen letzten Sonntag nach über sieben Jahren wieder einmal an die Tabellenspitze. Der FC St. Gallen tritt dabei auf wie ein Titelkandidat. Es war bereits der 13. Vollerfolg in 20 Partien – dennoch traut man dem Team von Trainer Peter Zeidler immer noch nicht zu, den Meistertitel zu holen. Im Gegenteil: Die Fussball-Schweiz wartet seit Runden auf den Einbruch.

Doch die Ostschweizer verblüfften schon einmal. Vor exakt 20 Jahren schon mal in einer ähnlichen Situation: In der Saison 1999/2000 wurde der als Abstiegskandidat geschätzte FCSG überraschend Schweizer Meister. Der Überraschungsmeister von 2000 steht in Europa nicht allein da. Titelwunder gab es immer wieder. Diese europäischen Clubs verblüfften in der Vergangenheit:

Leicester City, 2015/16: Wunder in der Premier League

2016 gewann Leicester City die Premier League und entzückte die Fussball-Welt. (Bild: AP Photo/Matt Dunham)

Die Foxes spielten sich in einen wahren Rausch und entzückten die gesamte Fussball-Welt. Mit vergleichsweise kleinem Budget zeigte Trainer Claudio Ranieri den millionenschweren Topclubs wie ManCity, ManUnited, Chelsea und Liverpool die lange Nase und eroberte mit seinem Team die Herzen der Fans. Stürmer Jamie Vardy spielte eine Traumsaison und lieferte 24 Ligatore zum Titel bei. Gökhan Inler sass zwar die meiste Zeit nur auf der Bank, aber das Ausharren des ehemalige Schweizer Nati-Captains wurde auf der Visitenkarte mit dem Eintrag «Englischer Meister» belohnt.

Montpellier 2011/2012: Der französische Zwergenclub begehrte auf

Nichts konnte die Mannschaft von Trainer René Girard aus der Bahn werfen. (Bild: Keystone)

Der kleine Verein aus der Studentenstadt an der Mittelmeerküste konnte zuvor nur knapp den Abstieg abwehren. Auf einmal aber setzte er 2011/12 mit seinen Stars wie Olivier Giroud und Younès Belhanda zum Höhenflug an und übernahm in der 29. Runde die Tabellenführung – und gab sie bis zum letzten Spieltag nicht mehr ab.

VfL-Wolfsburg, 2008/09: Magath wölfisch gut

Der ehemalige Schweizer Nati-Goalie Diego Benaglio holte mit Wolfsburg 2009 die Schale. (Foto: Keystone)

Felix Magath führte das hungrige Wolfsrudel als Leitwolf durch eine turbulente Bundesligasaison. Hoffenheim wirbelte die Liga als Aufsteiger durcheinander, die Bayern floppten unter Jürgen Klinsmann und dieser wurde zum Flop-Trainer. Neben viel Geld, das Magath zur Verfügung gestellt wurde, hatte das Sturm-Duo Grafite (28 Tore) und Edin Dzeko (26) grossen Anteil am Titel. Aber auch der Schweizer Torhüter Diego Benaglio, der ein sicherer Rückhalt im Tor der Wölfe war. Sein Ersatz war damals Martin Hitz und der Goalietrainer der beiden – der Aargauer Andreas Hilfiker – einst Torhüter in Aarau und Luzern.

Bursaspor 2009/10: Bursaspor mit Dusel

Bursapor schnappte den Traditionsclubs aus Istanbul den Titel vor der Nase weg. (Bild: Getty Images)

Seit 1984 machte immer das Trio Fenerbahçe, Galatasaray und Besiktas die türkische Meisterschaft unter sich aus. Die Ausnahme: Bursaspor. Allerdings mit viel Dusel. Weil der Stadionsprecher von Fenerbahçe in den letzten Minuten ein Remis von Bursaspor durchgab, spielte Fener das eigene Unentschieden herunter. Dumm nur, dass der Speaker falsch lag. Mit einem Tor mehr wäre Fener noch an Bursaspor vorbeigezogen. Profiteur war auch ein alter Bekannter in der Schweiz. Ivan Ergic, zuvor 4-facher Meister mit dem FC Basel, holte sich damit auch in der Türkei den «Chübel».

Deportivo La Coruña, 1999/20: Weder Madrid noch Barcelona



Meisterpartys gab und gibt es in LaLiga meist nur in Madrid und Barcelona. In der Saison 1999/2000 feierten aber für einmal die Fans in der Stadt A Coruña. Denn dank Helden wie Mauro Silva, Djalminha und vor allem den Toren von Roy Makaay (22 Ligatore) hängte Depor Barça am Ende mit 5 Punkten ab und holte den begehrten Kübel nach Galizien.

FC Kaiserslautern, 1997/98: Märchenhafte Rote Teufel

Am 2. Mai 1998 stemmt Captain Ciri Sforza stolz die «Salatschüssel» hoch. (Bild: Keystone)

Der erste Abstieg der Vereinsgeschichte war gerade ausgebügelt und die neue Saison begann mit einer faustdicken Überraschung: Die Roten Teufel schlugen die Bayern auswärts 1:0. Aber noch konnte niemand ahnen, dass der Aufsteiger dem Rekordmeister die Meisterschale abluchsen wird. Aber am 33. Spieltag feierte Lautern unter Trainer Otto Rehhagel die vorzeitige Meisterschaft. Ciri Sforza stemmte stolz die «Salatschüssel» in die Höhe. Aber so war das nicht geplant. Der Schweizer Internationale wollte diese Ehre eigentlich Andreas Brehme überlassen, der sein 301. und letztes Bundesligaspiel gemacht hatte. Das Lauterer Urgestein wehrte dankend ab und sagte: «Ciri hat es verdient, die Schale als erster hochzuhalten. Er hat den Verein hierhin geführt.»

Blackburn Rovers, 1994/95: Erst Frust, dann Party



Alan Shearer und Präsident Jack Walker feiern am 14. Mai 1995 den Meistertitel. (Bild: Imago Images)

Die Saison begann miserabel. Die Rovers flogen erst aus dem Uefa-Cup, dann aus dem FA-Cup und dann auch noch aus dem Ligapokal. Das Positive: Die Mannschaft konnte sich allein auf die Meisterschaft konzentrieren. Es lief auch perfekt – bis zum letzten Spieltag. Blackburn verlor überraschend 1:2 gegen Liverpool. Der Titel schien weg. Weil aber auch ManUnited bei West Ham patzte, holten sich die Rovers die erste Meisterschaft seit 1914.

Sampdoria Genua, 1990/91: Mamma Mia!

Die Schlüsselspieler zum bis heute grössten Erfolg des ligurischen Traditionsclubs hiessen damals Gianluca Vialli, Roberto Mancini und Gianluca Pagliuca. Trainer Vujadin Boskov führte die «Blucerchiati» mit einem 5-Punkte-Vorsprung auf die Mailänder Spitzenclubs zum Scudetto und machte sich und seine Stars in Genua unsterblich.

Hellas Verona 1984/85: Briegel und ein Maserati

Drei Jahre nach dem Aufstieg setzt sich Hellas Verona überraschend in der Serie A durch. Der deutsche Nationalspieler Hans-Peter Briegel, genannt die «Walz aus der Pfalz», war einer der Leistungsträger damals im Team. Der dama­lige Prä­si­dent versprach Briegel einen Mase­rati, sollte er zehn Sai­son­tore schaffen – der Verteidiger kam auf neun.

Nottingham Forest, 1977/78: Die Tricky Trees halten dicht



DasPrunkstück der «Tricky Trees» war die Defensive, die in der gesamten Meisterschaft nur 24 Gegentore zuliess. (Bild: Getty Images)

Nur drei von 42 Partien verlor Nottingham Forest in der Saison 1977/78 in der Premier League. Das Team um Peter Shilton, Martin O'Neill und Tony Woodcock sicherte sich mit dieser eindrucksvollen Bilanz als Aufsteiger sensationell den Titel. In Nottingham erinnert heute ein Denkmal an den 2004 verstorbenen Erfolgscoach der «Tricky Trees».





