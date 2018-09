Malea Emma zaubert Ibra ein Lächeln ins Gesicht

Ein kleines Mädchen mit einer grossen Stimme – und schon wird der Löwe zum Honigkuchenpferd. Zumindest strahlte Zlatan Ibrahimovic wie eines, als die kleine Malea Emma Tjandrawidjaja die über 25'000 Zuschauer im Stub Hub Center im kalifornischen Carson mit der US-Hymne auf den Match zwischen LA Galaxy und den Seattle Sounders einstimmte – und verzückte (Video oben).

Die Siebenjährige hatte einen vom Club lancierten Wettbewerb gewonnen, weshalb ihr die Ehre zuteil wurde, ihre Gesangskünste im Stadion zu demonstrieren. Als Malea Emma erfuhr, dass sie die Auserwählte war, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Als wäre das nicht schon genug, durfte sie vor dem Spiel Galaxy-Superstar Ibrahimovic treffen.

😍 PRICELESS.



7-year-old @maleaemma just won the #GalaxySocial National Anthem contest and her reaction will hit you right in the feels 😭😭😭 pic.twitter.com/FnyFLSgQha