Manchester United blamiert sich in Astana

Manchester-United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer setzte auswärts in Astana auf die Jugend. Noch nie trat ein Team der Red Devils in einem europäischen Wettbewerb mit einer jüngeren Startformation an (22 Jahre und 26 Tage). Gleich vier Spieler kamen zu ihrem Debüt im Manchester-Dress. Darunter auch der 36-jährige Goalie Lee Grant, der zu Beginn des Spiels wenig zu tun hatte. Die Gäste starteten dominant und gingen bereits in der 10. Minute durch Captain Jesse Lingard, der mit einen sehenswerten Schuss traf, in Führung.

Lange Zeit sah es nicht danach aus, als ob Astana dazu im Stande wäre, der Manchester-Abwehr den ersten Gegentreffer dieser Europa-League-Kampagne zuzufügen. Doch in der 55. Minute war es so weit, als Shomko nach einem schönen Zuspiel die Ruhe bewahrte und zum Ausgleich traf – nur wenige Sekunden zuvor hatte Manchesters Chong die Riesenchance auf das 2:0. Das Heimteam trat in der Folge wie verwandelt auf und ging in der 62. Minute durch ein Eigentor gar in Führung – nach einer Rukavina-Flanke landete der Ball via Bernards Brust im Tor. Auf der anderen Seite hielt Astana-Goalie Eric mit mehreren Weltklasse-Paraden den ersten Sieg der Kasachen fest.

Fussball

(kvo)