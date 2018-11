Messi-Sohn tanzt besser, als er Fussball spielt

Lionel Messi gehört zu den besten Fussballern. Man könnte meinen, seine Söhne hätten das Talent mit in die Wiege gelegt bekommen. Vor knapp einem Jahr äusserte sich der 31-Jährige zu seinem Nachwuchs. Dabei gab Messi preis, dass Thiago (heute 6 Jahre) ein «Phänomen», Mateo (3) hingegen «ganz schlecht» sei.

Bildstrecken Maradona lästert über Messi

Kürzlich postete der Barcelona-Star auf Instagram ein Video von Mateo, wie er zu «Sexy and I Know It» von LMFAO tanzt. Dabei macht der 3-Jährige keine so schlechte Figur und demonstriert, dass er wohl als Tänzer talentierter wäre als als Fussballer. Das Video zeigt aber auch auf, dass es Mateo nicht mag, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. Als sein älterer Bruder Thiago ins Bild rückt, reagiert Mateo im Stile eines Wrestlers. In einem zweiten Clip ist auch der dritte Sprössling Ciro (8 Monate) zu sehen. Nicht einmal mit ihm mag Mateo seinen Auftritt teilen.

Die Videos gingen innert Kürze viral, die Fans sind sich einig, dass es kaum herziger geht und dass Mateo klar der Chef ist:

Mateo messi the real OG ––(@LMD1OS) 26. November 2018

Can already confirm Mateo Messi will become a pop star ?? pic.twitter.com/ET7dlJt1Xs– Teto (@TetoBarcelonaa) 25. November 2018

Mateo Messi dancing to "I'm sexy and I know it" is the cutest thing you will see on the internet today?? pic.twitter.com/goGBAMzqB7– FCB Mumbai (@fcbmumbai) 26. November 2018

Good god. Messi was right, Mateo is a handful. ?– Fouzan (@FQBarca) 25. November 2018

Fussball

(hua)