Mit der Nati ans Nations-League-Finalturnier

Nachdem sich die Schweiz im letzten November sensationell gegen Belgien 5:2 durchsetzte, steht im Juni das Final Four der Nations League in Portugal an.

Destinationsports und 20 Minuten schicken zwei Personen vom 5. bis am 10. Juni nach Porto und Guimarães, wo die Schweiz vom 5. bis am 9. Juni 2019 um den Titel der Nations League spielt.

Fiebere live mit der Nati mit im Halbfinal gegen Portugal sowie im Spiel um Platz 3 oder im Final gegen England oder Holland. Der Wettbewerbspreis hat einen Wert von rund 3000 Franken und beinhaltet Übernachtungen in einem Viersternhotel und Flüge ab Basel.

Mach jetzt mit und fülle das Formular unten aus. Bedingung: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein.

Fussball

(20 Minuten)