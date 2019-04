Mit diesem «Panenka» hat keiner gerechnet

Am Ende war der Penaltytreffer zum zwischenzeitlichen 3:2 für Brisbane nur Resultatkosmetik. Doch wie Éric Beauthéac den Führungstreffer in der 61. Minute erzielte, war mehr als sehenswert und wird wohl als einer der kuriosesten Panenka-Treffer in die jüngere Geschichte eingehen.

Normalerweise versucht der Schütze bei einem Panenka den Goalie mit einem gut getimten Lob zu überlisten. Dem Franzosen gelang dies auch – allerdings auf seine Weise. Am Ende verlor Brisbane die Partie jedoch mit 3:5.

Sehen Sie im Video oben den Treffer, der zu reden gab und entscheiden Sie selber, ob dieses Tor so gewollt war.

Fussball

(erh)