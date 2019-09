Salah und Mané haben sich wieder ganz fest lieb

Liverpool führte in der Partie gegen Burnley bereits 3:0 und drückte auf den nächsten Treffer. Mo Salah dribbelte sich durch die Abwehrreihen des Gegners – und schoss vorbei. Links wäre Sturmpartner Sadio Mané völlig frei gestanden und hätte nur einschieben müssen.

Mané war sichtlich bedient und macht in der Folge seinem Unmut Luft. Bei seiner Auswechslung war der Senegalese kaum zu beruhigen. Die Medien fragten sich umgehend: Hängt in Liverpool jetzt der Haussegen schief?

Salah gibt Entwarnung

Nach der Länderspielpause gab Salah nun am Freitag Entwarnung. So zumindest muss man seinen kuriosen Video-Post deuten. Die Mini-Mes von Salah und Sané rennen auf der Strasse aufeinander zu, umarmen sich und johlen. Im Hintergrund sieht man einen zufriedenen Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Das die Versöhnung wirklich gelang, können die beiden am Samstag beweisen. Liverpool empfängt Newcastle United mit Fabian Schär.

Orginal-Video ging viral

Die Köpfe der drei Champions-League-Sieger sind nachträglich in das Video kopiert worden. Das Orginal-Video ging in der vergangenen Woche viral. Die Protagonisten sind zwei zweijährige Buben, Maxwell und Finnegan, die sich auf den Strassen New Yorks treffen und ihre Freude darüber nicht verbergen. Der Vater des einen Buben filmte die Szenen und stellte sie ins Netz.

Der Vater erklärt sich den Erfolg des Orginal-Videos so: «Ehrlich gesagt, denke ich, dass es wegen des Rassenproblems in unserem Land und auch auf der ganzen Welt so gross geworden ist. Rassismus wird gelehrt. Hass wird gelehrt. Diese beiden Jungs sehen ineinander nichts Besonderes. Sie lieben sich so, wie sie sind, und das ist genau das, was es sein sollte.»

Wie sehr sich Mo Salah und Sadio Mané wieder lieben, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Liverpool startet am Dienstag in der Königsklasse die Mission Titelverteidigung gegen Napoli. Am nächsten Sonntag treten die Reds bei Chelsea an.

Fussball

(tzi)