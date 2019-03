Morddrohungen gegen Schiri Alain Bieri

Am letzten Dienstag informierte Alain Bieri seinen Chef beim SFV, dass er per Mail bedroht worden sei. Neben übelsten Beleidigungen drohte der Absender, dass er dafür sorgen werde, dass Bieri in dieser Saison kein Spiel mehr leiten könne. Dani Wermelinger schaltete umgehend die Polizei ein. Gleichzeitig reichte der Schiedsrichter-Chef eine Strafanzeige ein.

Am Mittwoch äusserte sich Wermelinger in einem Interview auf der Webseite des SFV zum Thema und sprach Klartext: «Wir sind mit der Polizei in Kontakt und hoffen, dass die Person, die dahintersteckt und gemäss ersten Einschätzungen der Behörden identifiziert werden kann, zur Rechenschaft gezogen wird. Uns geht es nicht um die Bestrafung dieser fehlbaren Person. Uns geht es darum, möglichst allen klar zu machen, dass hier Grenzen überschritten wurden, die immer respektiert werden müssen.»

Bieri zog sich den Ärger am 17. Februar mit einem umstrittenen Penalty im Spiel zwischen dem FCB und Sion zu, nachdem Sittens Goalie Kevin Fickentscher Basels Kevin Bua im eigenen Strafraum zu Fall brachte. Der Unparteiische entschied auf Penalty. Dank dem Elfmeter bezwang Rotblau die Walliser 1:0.

Auch Medien und Spieler in der Pflicht

In solchen Fällen spielten aus Sicht Wermelingers auch die Medien eine Rolle und zielte auf eine Berichterstattung des Westschweizer Fernsehens ab. Letzten Sonntag zeigte RTS Zusammenschnitte von umstrittenen Szenen. Dabei erkläre ein Sportchef im «Plauderton» (Wermelinger) mit einem Redaktor , Alain Bieri würde eine Reihe kurioser Entscheidungen fällen.

Die SFV-Fachgremien kamen indes zum Schluss, Bieri habe die meisten Szenen richtig beurteilt. Es dürfe nicht passieren, dass öffentlich-rechtliche oder private Institutionen Menschen derart diffamieren und deren Arbeit skandalisieren. «Wir fragen uns natürlich, ob und wie eine Berichterstattung wie sie das Westschweizer Fernsehen am Sonntagabend praktizierte, Leute zu solche Drohungen anstiften kann», wird Wermelinger zitiert.

Keiner darf zu Freiwild erklärt werden

Wermelinger zeigt auch wenig Verständnis gegenüber Aussagen wie die von Xamax-Stürmer Raphaël Nuzzolo, der in St. Gallen (0:3) genervt über Ref Adrien Jaccottet behauptete, Xamax werde bei Penalty-Szenen benachteiligt. Eine solche Kritik sei, so Wermelinger, von niemandem zu rechtfertigen. Die Quote der Refs läge zwar nicht bei 100 Prozent, aber sie sei sehr gut. Was Raphaël Nuzzolo sagt, sorge unnötig für Polemik.

Wermelinger schützt seine Schiedsrichter, gleichzeitig beobachtet er sie aber auch kritisch. Sie bekämen ihre Fehler auch zu hören, wie das Trio von Ref Lukas Fähndrich, das letzten Sonntag eine Szene zwischen Jonas Omlin und Thuns Kevin Bigler falsch beurteilte. Fehler gab es und wird es immer geben. Daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern. «Wie Fussballer, Trainer, Medienschaffende und andere Menschen auch, machen auch Schiedsrichter Fehler», so Wermelinger und dann im Klartext, «das darf aber nie ein Grund sein, jemanden gegenüber der Öffentlichkeit zum Freiwild zu erklären.»

Fussball

(ete)