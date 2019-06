Nach Horror-Foul mit 70 Stichen genäht

In Spanien ist die Fussball-Saison noch nicht ganz beendet. Deportivo La Coruña und RCD Mallorca spielen um den Aufstieg in die oberste spanische Liga. Das Hinspiel am Donnerstag konnte La Coruña 2:0 zu Hause für sich entscheiden. Am Ende des Spiels war aber nicht das Ergebnis Thema Nummer 1, sondern die Grätsche von Marc Pedraza.

In der 40. Minute sahen die Zuschauer, wie Mallorcas Pedraza und Álex Bergantiños beim Grätschen ineinanderknallten. Während Bergantiños sich nach dem Zusammenprall nicht mehr bewegte, hielt sich Pedraza verzweifelt den Kopf. Er hatte Bergantiños mit gestrecktem Bein am Kopf getroffen und für einen Moment komplett ausgeknockt.

Bergantiños will im Rückspiel dabeisein

Auch wenn der Mittelfeldspieler Mallorcas sofort Reue zeigte, das Spiel unterbrechen und helfen wollte, gab es für den Schiedsrichter nur eine richtige Entscheidung: direkt Rot. Somit ist der Übeltäter für das wichtige Rückspiel gesperrt. Der gefoulte Bergantiños musste direkt ins Spital gebracht werden.

Dort wurde er am Kopf mit insgesamt 70 Stichen genäht. Der 34-Jährige möchte im Rückspiel am Sonntag gerne wieder mitwirken. Das dürfte aber schwierig werden, sagte Bergantiños den spanischen Medien, als er am nächsten Tag aus dem Spital entlassen wurde.

