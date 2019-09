Nadal gewinnt verrückten Viertelfinal

Rafael Nadal hat bei den US Open den Halbfinal erreicht. Der spanische Tennisstar setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4, 7:5, 6:2 durch und steht damit in New York zum achten Mal in seiner Karriere in der Vorschlussrunde.

Doch ganz so einfach wie es das Resultat vermuten lässt war der Viertelfinal, der nach Mitternacht entschieden wurde, dann doch nicht. Dabei sah es zu Beginn nach einem Spaziergang für den 33-Jährigen aus. Schnell führte er 4:0, doch dann drehte Schwartzman auf und glich zum 4:4 aus. Gerade als der Argentinier das Momentum auf seiner Seite hatte, musste er seinen Service wieder abgeben – das liess sich Nadal dann nicht noch einmal nehmen.

Ein Ausrutscher? Nun, auch im zweiten Satz führte Nadal mit Doppelbreak, doch auch da glich Schwartzman wieder aus. bei 6:5 für den Spanier brachte sich der 1,70 Meter kleine Schwartzman mit einem Doppelfehler aber selber in Bedrängnis. Zwei der drei Satzbälle konnte er bei eigenem Aufschlag zwar abwehren, den dritten setzte er allerdings ins Netz, obwohl er im Ballwechsel alle Vorteile auf seiner Seite hatte.

Nadal kämpft sich in den Halbfinal

Damit war Schwartzmans Widerstand gebrochen. Auch wenn sich Nadal zweimal kurz am Unterarm behandeln lassen musste, so gewann er den dritten Satz letztlich problemlos und verwertete nach 2:46 Stunden seinen ersten Matchball.

Im Kampf um den Finaleinzug trifft Nadal am Freitag auf den Italiener Matteo Berrettini, der nach einem hart umkämpften 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Gael Monfils zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinal steht. Den zweiten Halbfinal bestreiten der Russe Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

