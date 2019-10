Nati-Coach Petkovic fühlt sich mies behandelt

Vladimir Petkovic und die Schweizer Medien – eine Liebesgeschichte geht anders. Der Nationaltrainer steht seit einiger Zeit in der Kritik. Nicht aus sportlichen Gründen, die Resultate sind ansprechend. Unter besonderer Beobachtung steht Petkovic vor allem wegen seiner Kommunikation. Jüngst etwa im Fall Shaqiri.

Petkovic hat das Gefühl, dass «die einen oder anderen Journalisten systematisch vorgehen, um meine Arbeit immer wieder in Frage zu stellen». So sagt er das in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger und anderen Titeln aus dem Tamedia-Verbund wie Berner oder Basler Zeitung. «Ich habe immer wieder probiert zu verstehen, warum gewisse Schweizer Medien so kritisch sind. Heute versuche ich das nicht mehr. Heute nehme ich halt manchmal einen Stein aus meinem Rucksack und werfe ihn zurück, ich wehre mich.»

Wegen der grossen Unruhe während und nach der Weltmeisterschaft 2018 hat Petkovic keine längeren Interviews mehr gegeben. Diese Woche war er wieder einmal bereit dazu. Er sei einer, der gerne Vertrauen und Respekt schenke, sagte Petkovic. Doch von vielen Journalisten habe er sich distanziert, weil es «negative Gefühle» gebe.

«Das entscheide ich»

Nicht nachvollziehen kann Petkovic die Kritik an seinem Umgang mit Xherdan Shaqiri – der Nationalspieler verzichtete im September darauf, für die Schweiz zu spielen. Und Petkovic behauptet auch, dass er im Oktober nicht auf Geheiss des neuen Nationalmannschafts-Direktors Pierluigi Tami nach England gereist ist, um die Probleme mit Shaqiri zu beseitigen: «Wann ich zu einem Spieler fahre, das entscheide ich.»

Petkovic redet im Interview auch über sich als Menschen («Ich möchte lockerer werden»), sein Verhältnis mit den Spielern und über seine Zukunft als Nationaltrainer – wobei er offen lässt, wie es nach dieser EM-Kampagne weitergeht. Das gesamte Interview (Bezahlschranke) finden Sie hier.

