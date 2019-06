Nati-Spielerin nach Bad im Comersee vermisst

Am Samstag wurde eine Schweizer Touristin im Comersee als vermisst gemeldet. Wie die italienische Nachrichtenagentur berichtet, handelt es sich dabei um Florijana Ismaili, eine Nati-Spielerin und Akteurin von YB.

Die 24-Jährige hatte beschlossen mit einem Freund, einen Tag am See zu verbringen. Gegen 16.30 Uhr ging ein Notruf ein. Ismaili sprang ins Wasser, tauchte aber nicht mehr auf. Sofort wurden auch Taucher eingesetzt, doch die Suchaktion wurde am Abend abgebrochen.

Letztes Länderspiel erst vor zwei Wochen

Die Comer Polizei hat auf Anfrage von 20 Minuten den Namen von Ismaili bestätigt. Laut den Carabinieri der Comando Compagnia Menaggio ist die Suche nach der vermissten Person noch im Gange. Im Einsatz seien die Feuerwehr von Como sowie der Seerettungsdienst. «Bis jetzt ist die Suche leider negativ verlaufen», sagt ein Sprecher der Polizei. Die Freundin habe Ismaili nach einem Sprung ins Wasser um etwa 16 Uhr nicht mehr gesehen. Weitere Abklärungen zu den Umständen seien noch im Gange.

Ismaili wurde 2014 zum ersten Mal in den Nati-Kader berufen. Sie absolvierte 31 Spiele. und nahm an der WM 2015 teil. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr verpasste die Nati. Erst vor zwei Wochen hatte sie das letzte Länderspiel bestritten. Ismaili spielt seit dem Jahr 2011 für die Young Boys aus Bern.

