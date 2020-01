Neue Erfolgstrainer verzweifelt gesucht

Der FC Luzern und Sion starteten in einer Woche mit neuen Trainern in die zweite Saisonhälfte. FCL-Sportchef Remo Meyer musste auf Fabio Celestini, der zuletzt bei Lausanne und Lugano entlassen wurde, zurückgreifen. Und warum streitet sich Sions Christian Constantin mit einem Amateurclub (Nyon) um einen namenlosen Portugiesen? Der im Sommer auslaufende Vertrag von FCB-Trainer Marcel Kollert wird wohl verlängert, ehe die Klausel (Meister zu werden) erfüllt ist. Warum?

Weil es kaum Alternativen gibt. René Weiler, einst erfolgreich in Belgien mit Anderlecht, scheiterte in der Zentralschweiz und ist längst nach Kairo zu Al Ahly geflüchtet. Thorsten Fink, Meistertrainer mit dem FCB, ging nach Japan (Vissel Kobe), Markus Babbel nach Australien (Western Sydney Wanderers) und Bernard Challandes, einst EM-Halbfinalist mit der U21-Nati und Meister mit dem FCZ, arbeitet heute als Nati-Coach für den Kosovo. Ehemalige Grössen wie Murat Yakin (Meister mit dem FCB), Uli Forte (Cupsieger mit GC), Ciri Sforza und Giorgio Contini sind in der Challenge League verschwunden. Spontan kommen einem nur Namen wie Stéphane Henchoz, Thomas Häberli, Jürgen Seeberger, Urs Meier oder Didier Tholot in den Sinn - sie alle haben keine Stricke zerrissen.

Kaum Konkurrenzkampf, wenig Perspektiven



Aber es gibt noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. An der Tabellenspitze fehlt der Konkurrenzkampf. YB und der FCB dominieren wirtschaftlich und sportlich die Liga, machten den Titel im letzten Jahrzehnt unter sich aus und waren auch international vertreten. Die beiden Vorzeige-Clubs können sich deshalb teurere Kader leisten. Für den Rest hinter Bern und Basel ist Europa wegen der Qualifikation entweder unerreichbar oder die Gruppenphase eine Nummer zu gross. Die fehlenden Perspektiven, sich auszuzeichnen oder international messen zu können, sind für viele Trainer Motivationskiller.



Ausserdem hat sich in der Super League der Jugendwahn breitgemacht. Immer nur Junge auszubilden, macht nicht jedem ehrgeizigen Trainer immer nur Spass. Dazu ist die Haltbarkeitsdauer eines Trainers in der Super League kurz. Sie betrug in den letzten fünf Jahren rund zehn Monate. Mutiert ein Trainerstuhl zum Schleudersitz, ist das kein Anreiz für erfolgreiche Trainer, in der Schweiz zu arbeiten.

Absurde Ansprüche



Servette-Trainer Alain Geiger, ein Routinier im Schweizer Fussball, fasste die Lage der Nation in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» zusammen: «In den den letzten drei Jahrzehnten profilierten sich drei Schweizer Trainer, auch auf internationaler Ebene: Christian Gross, Marcel Koller und Lucien Favre. Die meisten anderen hatten einen schwierigen Parcour. Wer weiterkommen will, muss etwas zum Blühen bringen, Schweizer Meister werden.» Vor dem Hintergrund, dass oft Investoren ohne Fussballwissen in den Clubs mitreden und teilweise absurd hohe Ansprüche stellen, ist kaum Besserung in Sicht. Die Liga beobachtet diese Entwicklung mit Sorge.

Fussball