Neymar verlässt weinend den Platz

Es läuft die 56. Minute, Neymar bekommt den Ball. Er lässt den Gegner aussteigen. Dieser gibt jedoch nicht nach und erwischt den Brasilianer an den Beinen. Der PSG-Star lässt sich nicht fallen und dribbelt weiter. Sein Gegenspieler lässt ebenfalls nicht locker und tritt nach, gleich zweimal. Dabei knickt Neymar um. Nach einer längeren Behandlungspause wird der 26-Jährige ausgewechselt und verdrückt auf dem Weg in die Katakomben ein paar Tränen.

Bildstrecken Bemerkenswerte Sportlerfrisuren



Geht humpelnd vom Platz und muss untersucht werden: Neymar. (Video: Youtube)

Die Verletzung konnte bisher nicht genau diagnostiziert werden. Nach ersten Informationen könnte es jedoch den Mittelfussknochen betreffen, den Neymar schon einmal operieren musste. Der Ausfall des Brasilianers würde die Pariser vor grosse Probleme hinsichtlich des Champions-League-Spiels gegen Manchester United stellen.

Neymars Schatten hiess Behrami

Dass Neymar diese Verletzung weh tut, ist im Video klar zu erkennen, doch der Künstler kann auch anders – zum Beispiel an der WM 2018 in Russland, als er im Spiel gegen die Schweiz mehr Zeit am Boden als am Ball verbrachte. Sein Bewacher damals war Valon Behrami, der dem Brasilianer auf Schritt und Tritt folgte und ihn teilweise hart anging.



Findet die Showeinlage von Neymar lustig: Valon Behrami. (Video: SRF)

Fussball

(nsa)