Der Fussball steht wegen der Corona-Krise still. Neymar und seine Familie machen dennoch Schlagzeilen. Diesmal sorgt Nadine Goncalves mit einer eigenwilligen Beziehung für Geschichten. Die 52-jährige Mutter des PSG-Angreifers ist frisch verliebt und machte am Ostersonntag ihre Liebe zu Tiago Ramos auf Instagram auch öffentlich. Speziell: Neymars neuer «Stiefvater» ist erst 22 Jahre alt und somit sechs Jahre jünger als er.

Den PSG-Superstar stört das Alter des neuen Lovers seiner Mutter aber nicht. Für ihn zählt lediglich das Glück seiner Mutter. «Mama soll glücklich sein! Ich liebe dich», schreibt der 28-jährige Brasilianer auf Instagram. Auch Neymars Vater hat auf das Bild reagiert. Der Senior postete Klatsch-Emojis. Seit 2016 leben die Eltern getrennt.

Der neue Lover ist Neymar-Fan

Neymar und Ramos liefen sich schon bei so mancher Party in Paris über den Weg. So war der Pro-Gamer auch bei der Geburtstagsfeier von Neymar im Februar eingeladen. Er ist ein glühender Fan des PSG-Angreifers. Im Januar postete das Insta-Model, das sich gerne leicht bekleidet zeigt, ein Foto von sich und dem Superstar. Dazu schrieb er: «Die Legende steht neben mir. Träume, gib niemals auf! Ich liebe dich, Mann, du bist fantastisch.»

Wer sich weiter auf dem Instagram-Profil umschaut, findet neben seinen Oben-Ohne-Selfies auch Bilder vom Hobbykicker und Real-Fan Ramos. Ausgerechnet die Königlichen sind der Lieblingsclub des neuen Stiefvaters – wohl nicht zur Freude des ehemaligen Barça-Profis Neymar, der sich nichts mehr wünscht, als die Rückkehr zu den Katalanen.

Fussball

