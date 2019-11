Nina macht den neuen Nati-Liebling stark

Auf dem Nati-Radar hatte ihn vor zwei Wochen kaum jemand. Inzwischen spricht die Fussballschweiz vor allem über Cedric Itten, der der Schweiz mit seinen Toren gegen Georgien und Gibraltar den Weg an die EM 2020 geebnet hat. Wer sein Vorbild war, wer ihn stark macht, wovon er schon als Bub geträumt hat.

Die Jugend

In Allschwil vor den Toren Basels aufgewachsen, gibt es für Itten nur einen Herzensclub: den FCB. Sein Vater und sein Götti spielten einst im Basler Nachwuchs, «durch sie bin ich zum Fussball gekommen», erzählt Itten einmal der «Neuen Luzerner Zeitung». Als Bub geht er oft in den St.-Jakob-Park, wenn es auf dem Barfüsserplatz einen Titel zu feiern gibt, ist er dabei. Dass sein Vorbild das rotblaue Leibchen trägt, ist naheliegend: Marco Streller.

Ittens erster Club sind die Black Stars Basel, es folgen die Old Boys, mit 10 wechselt er zum grossen FCB. Er schafft den Sprung in die erste Mannschaft, am 21. Februar 2016 debütiert er in der Super League gegen Vaduz, 19 ist er da. Im folgenden Sommer leiht ihn der FCB an Luzern aus, holt ihn im September 2017 zurück und parkiert ihn dann wenige Monate später in St. Gallen. Die Ostschweizer übernehmen ihn schliesslich definitiv.

Die Verletzung

Am 23. September 2018 passiert es. Nach einem rüden Foul von Luganos Fabio Daprelà sind Kreuz- und Innenband im rechten Knie reissen. Es folgt eine lange Rehabilitation mit einigen Tiefs, weil er den Fussball so sehr vermisst. In dieser Zeit sind die Familie und seine Freundin die grösste Stütze. Itten kämpft sich zurück, Ende Mai dieses Jahres, acht Monate später, wechselt ihn Trainer Peter Zeidler gegen den FCZ in der 88. Minute ein. Es ist das letzte Spiel der Saison.

Die Freundin

Sie ist seine Jugendliebe, seine «erste und hoffentlich letzte Freundin», wie er jüngst dem «Tages-Anzeiger» gesagt hat: Nina. Kennengelernt haben sich die beiden in der Sekundarschule in Basel, sie arbeitet teilzeit als Praxisassistentin und nebenbei als Model, wohnt mit Itten zusammen in Herisau und ist mächtig stolz auf ihn.

Als er Mitte Mai erstmals nach seiner Verletzung wieder im St. Galler Kader steht, widmet Nina ihm auf Instagram eine kleine Collage, dazu viele nette Worte:

Als Itten in St. Gallen gegen Georgien unverhofft zu seinem Debüt in der Landesauswahl kommt, sitzt sie natürlich auf der Tribüne. Und erlebt mit, wie ihr Freund die Schweiz zum Sieg schiesst. Gegenüber dem «Blick» sagt sie: «Beim Tor kamen mir die Freudentränen. Ich war froh, dass so viele Freunde dabei waren, mit denen ich mich freuen konnte. Ich freue mich riesig für Cedi und das ganze Team.»

Der Bubentraum

Es ist Anfang August, der «Tages-Anzeiger» bringt Itten ein längeres Porträt über Itten, nachdem er eine Woche zuvor beim 2:1 gegen Basel – ausgerechnet – beide Tore erzielt hat. 22 ist er inzwischen, aber er hat immer noch den gleichen Traum, den er als Bub schon hatte: Nationalspieler werden. Und er traut sich durchaus zu, dieses Ziel zu erreichen. «Ich bin gut genug. Dieses Selbstvertrauen muss ich haben.»

Den Traum hat er sich nun erfüllt. Und noch viel mehr: Nach 109 Minuten im Schweizer Trikot hat er schon drei Treffer auf seinem Konto.



Ittens Tor gegen Georgien. (Video: SRF)



