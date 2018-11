Ohne Ja zum Stadion hätte GC wohl nicht überlebt

«Ändlich zrugg id Heimat!» Mit diesen Worten feiern die GC-Fans schon vor dem Kickoff im Letzigrund das Ja zum Stadionprojekt «ensemble» auf dem Hardturm-Areal. Kurz vor 16 Uhr gibt der Stadionspeaker durch, dass das Zürcher Stimmvolk die Vorlage mit 54 Prozent angenommen hat. Tosender Applaus im Letzigrund und Böller. Die GC-Kurve ist im Rauch der Jubel-Feuerwerkskörper kaum mehr zu erkennen und wildfremde Menschen liegen sich glücklich in den Armen.

Endlich, nach über elf Jahren Knatsch und zwei abgeschmetterten Projekten, haben es GC und der FCZ geschafft: Die Zürcher Clubs erhalten eine neue Heimat. «Wir haben diesen Tag so lange herbeigesehnt», sagt GC-CEO Manuel Huber strahlend, «dass die Stadtzürcherinnen und -zürcher ja gesagt haben, ist eine Riesenfreude.» Und auch die Mannschaft lässt sich vom Siegestaumel, der rundum herrscht, anstecken. Sie startet mit viel Schwung in die Partie und beschert den Hoppers gegen St. Gallen ein 2:1 und einen perfekten Sonntag.

«Das war ein Doppelsieg, der sehr gut tut», freut sich Stephan Anliker, der verspätet eintrifft. Der GC-Boss verfolgte die Abstimmung zuerst mit FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Stadionbefürwortern im Stadthaus, ehe er zum Spiel kam. «Mir sind zwei Steine vom Herzen gefallen: Einerseits der Abstimmungssieg für das Stadion, der für Generationen wichtig ist, und dann noch der Sieg gegen St. Gallen, der für die Saison noch wichtig sein kann.»

«Ohne richtige Infrastruktur kann heute kein Fussballclub überleben», sagt GC-CEO Manuel Huber. (Video: 20 Minuten)

Das mögliche Ende von GC abgewendet

54 Prozent der Stadtzürcher Stimmberechtigten sagten Ja zum neuen Stadion. Anliker war mehr als zufrieden. «Wichtig ist ein Ja, aber das klare Ja zeigt, dass wirklich alle Kreise ausser Höngg zugestimmt haben, dass ganz Zürich dahinter steht.» Unter die Freude mischt sich beim GC-Präsidenten auch Erleichterung, weil es ohne die Perspektive auf das neue Stadion wohl schwierig geworden wäre für GC, zu überleben.

«Es hätte eine grosse Zäsur geben müssen», gibt Anliker zu. Und auch wenn er es nicht ausspricht, der Rekordmeister hätte wohl keine Aussicht gehabt, in der höchsten Spielklasse mitzumachen. Die Pläne B, C und D im Fall einer Ablehnung des Projekts können nun geschreddert werden. «Allerdings müssen wir bedacht sein, die Kosten weiterhin um Griff zu haben, denn noch ist das Stadion nicht da», so Anliker. Die Abstimmung biete Perspektiven und werde helfen, neue Leute – sprich Geldgeber – zu finden. Das Stadion wird mehr Vermarktungsmöglichkeiten bieten, mehr Zuschauer bringen, mehr Euphorie entfachen.

Der Hardturm, die neue Heimat des FCZ?

Bis 2022 soll das neue Stadion fertig sein. Der erste Ball könnte in der Saison 2022/23 rollen. Geht es nach Anliker – natürlich mit einem Derby. Die Hochhäuser und der gemeinnützige Wohnungsbau werden in Etappen ab 2023 fertiggestellt. Dieser Zeitplan erscheint allerdings optimistisch: Bereits sind Rekurse – insbesondere gegen die Hochhäuser – angedroht. «Das ist unser Rechtssystem», sagt Anliker, aber der GC-Präsident vertraut auf «die sachlichen Argumente», die schon die Stimmbürger überzeugt hätten.

«Ändlich zrugg id Heimat!» So feiern die GC-Fans. Und der FCZ? Verlieren die Stadtzürcher, wenn sie ennet der Gleis einziehen, eine Heimat? FCZ-Präsident Ancillo Canepa nach der Abstimmung: «Nein, denn wir ziehen nicht in den Hardturm, sondern in ein neues Projekt. Der Letzigrund ist eine seelenlose Betonschüssel, ein Leichtathletikstadion, und hat mit Heimat nichts zu tun.»

FCZ-Präsident Ancillo Canepa nach der Stadionabstimmung.

