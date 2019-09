Bei Neymar ging es offenbar um mehr, als Geld

Als das Transferfenster in Frankreich und Spanien am Montagabend um 23.59 Uhr schloss, war Neymar schon Tausende von Kilometern entfernt. Der Brasilianer reiste am Sonntag, als sich abzeichnete, dass der Deal mit Barcelona platzen würde, nach Miami. Ab Montag bereitet sich die brasilianische Nationalmannschaft auf die Länderspiele gegen Kolumbien (7. September) und Peru (11. September) in Florida vor.

Neymar nützte den freien Sonntagabend und ging zusammen mit Dani Alves Abendessen. Alves und Neymar gelten als dicke Kollegen. Der Angreifer soll sich im letzten März bei Präsident Nasser al-Khelaifi für eine Vertragsverlängerung des Ex-Barça- und Juve-Akteurs eingesetzt haben. In Miami war Alves an der Reihe, seinen Freund zu trösten.

Denn in der Stadt der Liebe blieb man hart und beendete den Flirt zwischen dem Brasilianer und seiner katalanischen Flamme noch vor dem offiziellen Transferschluss. Barcelona bot 130 Millionen Euro plus die Spieler Ivan Rakitic (31), den 19-jährigen Youngster Jean-Clair Todibo und eine Leihe von Ousmane Dembélé (22) für ein Jahr. Neymar habe sogar angeboten, selber noch 20 Millionen Euro draufzulegen. Doch selbst das war den PSG-Verantwortlichen nicht genug.

Der Ärger des Superstars

Dabei soll es aber nicht ums Geld gegangen sein. Wie «ESPN-Journalist» Jorge Nicola in seinem Blog schrieb, soll der Grund schlicht darin zu finden sein, dass der PSG-Besitzer und Präsident Nasser al-Khelaifi sauer auf Neymar sei. Eine Vertrauensperson aus dem Kreis des Ligue-1-Clubs habe dem Journalisten davon erzählt.

«Der Traum von Nasser war es, Neymar dazu zu bringen, dass er bis zum Vertragsende nur noch Runden um das Spielfeld laufen müsse.» Er ist wütend auf Neymar, weil PSG alles für ihn getan habe. So erfüllte Paris zum Beispiel seine horrende Lohnvorstellung von knapp 40 Millionen Euro pro Saison.»

«Enttäuscht» sei auch Neymar, zumindest liess er sich in verschiedenen spanischen Zeitungen so zitieren. Die Zeitung «Sport» schrieb, der Offensivspieler sei «verärgert». Laut der französischen Sportzeitung «L'Équipe», die sich auf eine Quelle aus dem Umfeld Neymars beruft, will der Spieler aber nicht in einen Streik treten. Bei den Mitspielern habe sich Neymar aber mit seinem Sommertheater nicht beliebt gemacht.

Die französische Sport-Bibel will wissen, dass es vor einigen Tagen nach dem Training sogar Zoff gegeben habe. Der Brasilianer soll mit einem Mannschaftskollegen, dessen Name nicht genannt wird, aneinandergeraten sein. Das Misstrauen gegenüber Neymars Einstellung sei im Team gross.

Neymar hofft auf Fifa-Regel

Neymars Vertrag in Paris läuft bis 2022. Er muss nun gegen seinen Willen bei PSG bleiben. Vorerst, aber spätestens im Sommer 2020 will er wieder im Nou Camp auflaufen. Dabei profitiert der 27-Jährige von einer Fifa-Regel. Im kommenden Sommer wird der Brasilianer nämlich das einhalten, was die Fifa als «Schutzzeit» definiert, nämlich drei ganze Spielzeiten oder drei Jahre im gleichen Club.

Wenn ein Fussballprofi nach dieser Zeit das gleiche Arbeitspapier besitzt wie bei der Vertragsunterzeichnung, erkennt die Fifa das Recht an, den Verein gegen eine Ablösesumme straflos zu verlassen. Die Höhe dieser Entschädigung wird mittels einer Formel berechnet. Die Agenten von Neymar haben schon mal vorgesorgt und die Fifa gemäss «Mundo Deportivo» konsultiert. Da wurde ihnen gesagt, dass sie Neymar im nächsten Sommer für knapp 170 Millionen Euro aus dem Vertrag kaufen können. Demnach: Eine Fortsetzung folgt bestimmt.

Fussball