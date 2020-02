«Habe nach Russland dank Resultaten überlebt»

Zum Start der Medienkonferenz hat der SFV die Vertragsverlängerung mit Vladimir Petkovic offizialisiert. Die Zusammenarbeit wird bis Ende 2022, also bis nach der Winter-WM in Katar, fortgesetzt. Eine Einschränkung gibts: Sollte die Schweiz die Endrunde 2022 verpassen, endet der neue Kontrakt per Ende 2021 oder nach einem allfälligen Out im Playoff im März 2022.

«Mit Vladimir Petkovic hat sich die Nationalmannschaft für alle grossen Finalturniere qualifiziert. Er hat die Mannschaft kontinuierlich verjüngt und zu einer starken Einheit geformt, welche regelmässig unsere Bevölkerung in ihren Bann zieht», sagt Zentralpräsident Dominique Blanc. «Wir sind überzeugt, dass wir zusammen mit ihm ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte des Schweizer Fussballs schreiben können.»

Petkovic selbst, der die SFV-Auswahl nach der WM 2014 von Ottmar Hitzfeld übernommen hat, sagt: «Es ist nicht selbstverständlich, dass mir meine Spieler, der Verband und die Liga ein so starkes Vertrauen schenken. Ich werde alles tun, um ihnen, der Schweiz und unseren treuen Fans dieses Vertrauen zurückzubezahlen.»

