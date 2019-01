Porno-Queen attackiert Teamkollege von Xhaka

Am Samstagnachmittag feierte West Ham United den ersten Heimsieg gegen Arsenal seit 2006. Doch in den Sozialen Medien sorgte nicht nur der Sieg der «Hammers» gegen Xhakas Arsenal für Aufsehen. Auch die ehemalige Porno-Darstellerin Mia Khalifa beschäftigte das Netz.

Die 25-Jährige ist Fan von West Ham United. Während des Spiels ging sie auf Twitter auf Arsenal-Youngster Matteo Guendouzi los. Sie schrieb: «Verdammtes Weichei! Matteo, du bist während dem Spiel öfter am Boden gewesen als ich 2014». Damit spielte Khalifa auf ihre Pornovergangenheit und die Schwalben des Franzosen an. Auf Twitter folgen der sportbegeisterten US-Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln mehr als zwei Millionen. Auf Instagram sind es 12 Millionen Nutzer.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi, IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ⚒