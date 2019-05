Darum ist Prinz William so aus dem Häuschen

Seit Kindstagen ist Prinz William Fan von Aston Villa. Seit 2016 warteten der 36-Jährige und alle anderen Villa-Fans darauf, dass der Verein aus Birmingham wieder in die Premier League aufsteigt. Am Montag war es endlich so weit. Im Playofffinal gegen Derby County im Londoner Wembley mussten sich die Anhänger aber lange gedulden, denn Derby schoss in der 81. Minute noch den 1:2-Anschlusstreffer, es kam nochmals Spannung auf.

Nach dem Schlusspfiff brachen bei den Villans die Dämme, Freude pur. So auch bei Prinz William. Der Royal umarmte auf der Ehrenloge andere Fans, darunter auch den ehemaligen Villa-Spieler John Carew.

Bereits während der Saison hatten sich die beiden gemeinsam Partien von Aston Villa angesehen. Das Internet liebt die Bromance der beiden prominenten Fans.



Prince William celebrating Aston Villa's 2-0 lead with John Carew! What a bromance 🤣❤️ pic.twitter.com/GLoDGBVuSV — Soccer AM (@SoccerAM) 27. Mai 2019

John Carew and Prince William are friends? Football unites the most unlikely of people 😆 pic.twitter.com/ruWTYCQ1tw — Adam P (@ThreeFiveWho) 27. Mai 2019

Fussball

(hua)