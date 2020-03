So reagieren Leipzig-Fans auf den Hass

Es ist ein Zeichen gegen die Diskriminierung, die in den letzten Tagen in den deutschen Stadien Einzug erhielt: Die Buchstaben RBL leuchten vor Anpfiff in der Partie zwischen Leipzig und Leverkusen bunt und gross auf, ein Friedenssymbol und ein rotes Herz ziert den Block B. In der untersten Reihe halten zahlreiche Zuschauer ein Banner mit der Aufschrift «Love, Peace and Rasenball» in den Händen.

Heute & in den vergangenen Tagen gab es in Stadien erneut diskriminierende & verunglimpfende Vorfälle & Banner.

Wir verurteilen dies aufs Schärfste & unterstreichen klar, wofür #RBLeipzig & @bayer04fussball stehen: für gastfreundliche, friedliche Fussballfeste.#UnserBallistBunt pic.twitter.com/q0LrdnsaYN — RB Leipzig (@DieRotenBullen) March 1, 2020

Mit der Choreo reagierten die Leipzig-Fans auf die jüngsten Ereignisse in der Partie zwischen TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München (0:6), als Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp ein Banner über sich ergehen lassen musste, auf dem «Hopp bleibt ein Hurensohn» geschrieben stand.

Unter regem Beifall der Fans verurteilte Tim Thoelke, der Stadionsprecher von Leipzig, die Schmähungen gegen Hopp. «Wir stehen für gastfreundliche und friedliche Fussballfeste – der Ball ist bunt», sagte Thoelke vor der Partie.



