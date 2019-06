Real-Star Ramos feiert eine fast royale Hochzeit

Seit fast sieben Jahren sind sie ein Paar, gemeinsam haben sie drei Söhne, nun gaben sich Sergio Ramos (33) und Pilar Rubio (41) am Samstag in der Kathedrale von Sevilla das Jawort. Mit zahlreichen Gästen, darunter David und Victoria Beckham oder Teamkollege Luka Modric, feierte das Brautpaar seine Hochzeit in der andalusischen Heimat des Real Innenverteidigers.

Fussball

(red)