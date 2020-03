Fussballstar lernt für taube Kinder Gebärdensprache

Dass Fussballer Briefe von jungen Fans bekommen, ist nicht aussergewöhnlich. Dass sie antworten, kommt auch häufig vor. Was Marcus Rashford nun aber macht, ist alles andere als gewöhnlich. Anfang Februar bekam der englische Stürmer von Manchester United eine handgeschriebene Anfrage des 11-jährigen Sheryar, der eine Schule für Gehörlose besucht. «Kannst du bitte der Richter unseres Gedichtwettbewerbs sein?», wurde Rashford gefragt. Die hörgeschädigten Schüler werden selber Gedichte schreiben und diese dem Fussballer schicken.

«Ich bin dabei!», liess der seit Mitte Januar verletzte Rashford auf Twitter verlauten, obwohl er selbst in jungen Jahren kein grosses Interesse an Gedichten gehabt habe. Er möge es aber, zu sehen, wie sich junge Leute ausdrücken. Als Thema wählte der 22-Jährige die Familie. Sei sei sehr wichtig für ihn und jedes Kind habe glückliche Momente mit der Familie, begründete er seine Entscheidung in einem Interview mit der BBC. «Es wird schön sein, davon zu lesen.»

Finally got my hands on the entries and spent the afternoon reading through them. No idea how I’m going to choose winners, everyone put in so much effort 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/82UyGIhkIp