Rassistische Begrüssung für Millionen-Einkauf

Russische Fans sorgen für einen Eklat beim Debüt des 40 Millionen Euro teuren Neuzugangs Malcom von Zenit St. Petersburg.

Als der Brasilianer, von Barcelona gekommen, beim Spiel gegen Krasnodar eingewechselt wird und sein Debüt gibt, entrollt eine Fangruppe ein Plakat mit der provokanten Aufschrift: «Danke Club-Führung für die Loyalität zu Traditionen». Ausserdem gab es höhnischen Applaus von den Rängen.

Die Gruppierung «Landskrona» legt auf ihrer Homepage sogar noch nach: «Wir sind nicht rassistisch. Für uns ist der Verzicht auf dunkelhäutige Spieler eine wichtige Tradition, die die Identität des Klubs betont. Wir, als nördlichster Club der wichtigsten europäischen Städte, waren nie mit Afrika, Südamerika, Australien oder Ozeanien verbunden», heisst es dort.

«Nur Liebe für Malcom und das Team»

Und weiter: «Wir haben absolut nichts gegen die Einwohner dieser Kontinente, aber gleichzeitig wollen wir Spieler, die den Spirit von Zenit verkörpern. Jetzt wird der Kauf von dunkelhäutigen Spielern forciert. Das sorgt nur für Gegenreaktionen. Lasst uns sein, wer wir sind.»

Zenit reagiert mit einem Video auf Twitter, das die Einwechslung von Malcom zeigt. Dazu schreibt der Club: «54.078 Menschen jubeln zusammen für unseren Neuzugang Malcom. Seht selbst, nicht durch die Worte von anderen.»

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj