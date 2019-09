Rate mal, wie viel Edimilsons Outfit kostet

Als der Nationalspieler Edimilson Fernandes, seit diesem Sommer bei Mainz unter Vertrag, am Montag aus dem Auto steigt, fällt er auf. Das liegt an seinem Outfit, Gucci von oben bis unten, Louis-Vuitton-Rucksack. Weil wir nicht davon ausgehen, dass Edimilson Fernandes seine Kleider in den Türkei-Ferien am Strand erstanden hat, nahm uns doch einigermassen wunder, wie viel der Mittelfeldspieler für seine Aufmachung hinblättern musste.

Hier die Auflösung: Das ganze Outfit (mit Rucksack, und chicem Gucci-Bauchtäschchen) ist zum Ladenpreis von 6284 US-Dollar zu haben. Andere leisten sich dafür einen Kleinwagen. Oder fast zwei Generalabonnements. Oder vier Monatsmieten. Im Vergleich zu anderen ist das noch Sparmodus. Leroy Sané tauchte einst bei einem Zusammenzug der deutschen Nationalmannschaft in einem 25'000-Euro-Outfit auf.

