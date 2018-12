Ronaldo und De Bruyne machen einen auf Kevin

Der achtjährige Kevin ist alleine zu Hause und bekämpft mit viel Witz und Geschick die beiden Einbrecher, die es auf sein Nobelheim abgesehen haben. Diese Story kennt fast jeder. Den Film «Kevin – Allein zu Haus» (im Original «Home alone») nahmen zwei Fussballstars zum Anlass, ihre Weihnachtsgrüsse zu versenden.

Da ist zum ersten Kevin De Bruyne, Belgier, Mittelfeldspieler bei Manchester City und mit 27 Jahren eigentlich viel zu alt für die Rolle des Kevin. Aber der «Wäschetrockner», wie ihn seine Freunde nennen, ist blond und hat so ein jugendliches Gesicht, dass er perfekt in diese Rolle passt. Manchester City fand daher den perfekten Kevin für ihre vorweihnachtlichen Gifs.

Ah, December... time to sit down and enjoy all those brilliant festive family films 🎄



Ain't that right, @DeBruyneKev? pic.twitter.com/SVpEl0jf9q — Manchester City (@ManCity) 1. Dezember 2018

When you just can't hold in that matchday excitement anymore! 😆 pic.twitter.com/RyyvgKnnpC — Manchester City (@ManCity) 8. Dezember 2018

A win tonight and we'd be bouncing! 🍿 pic.twitter.com/8uW3YjxC7C — Manchester City (@ManCity) 12. Dezember 2018

How good is it to have him back?! pic.twitter.com/baMyiN2Buz — Manchester City (@ManCity) 18. Dezember 2018

When someone says Home Alone isn't the best Christmas film... pic.twitter.com/9sJ7zFNixs — Manchester City (@ManCity) 20. Dezember 2018

Noch ein Kevin, der gar nicht nach ihm aussieht

Und dann gab es da noch einen andere Kevin, der dem originalen Kevin in keinster Weise ähnelt: Cristiano Ronaldo. Der 33-jährige Portugiese verkörperte den kleinen Jungen in einem Werbespot, in dem seine eigene Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro auch mitspielte. Dabei spielte CR7 diverse berühmte Szenen aus dem Film nach. Doch sieh selbst.

Der portugiesische Superstar spielt seine eigene Version von «Kevin allein zu Haus». (Video: Meo)

