Ronaldo verdient mehr mit Werbung als mit Fussball

Cristiano Ronaldo gehört mit einem Jahreseinkommen von knapp 34 Millionen Schweizer Franken zu den bestbezahlten Sportlern dieser Welt. Im Gegensatz zu seinen Einkünften mit Instagram-Postings ist das allerdings noch nichts, wie die Social-Media-Management-Firma Hopper HQ errechnet hat.

Der 34-jährige Portugiese hat im vergangenen Jahr 47 Millionen Franken allein durch seine Posts auf Instagram verdient. Damit ist der Juve-Star der bestverdienende Nutzer dieser Plattform.

Die Einnahmen von Ronaldos ewigem Rivalen Lionel Messi belaufen sich auf nur rund 20 Millionen Franken – weniger als die Hälfte dessen, was CR7 ansammelt.

Jeder Post, den Ronaldo mit Werbung versieht, bringt ihm eine knappe Million Dollar ein. Er wirbt unter anderem für Haarpflegeprodukte, einen Sportartikelhersteller oder Fitnessartikel.

«Ronaldo ist der meist gefolgte Mensch auf Instagram (mit 186 Millionen Followern, Anm. Red.). Firmen sind daher bereit, fast eine Million US-Dollar zu zahlen, um einen Zugang zu seiner unglaublichen Reichweite zu bekommen», sagt Hopper HQ Marketing-Leiterin Nicola Cronin.

Auch im Hauptberuf läufts

Weiterhin fällt der fünffache Weltfussballer aber auch durch sportliche Leistungen auf. Bei der EM-Qualifikation in der Ukraine am vergangenen Montag erzielt CR7 sein 700. Pflichtspieltor. Sein Tor hat am Ende aber nicht geholfen. Das Spiel ging mit 1:2 verloren.

Aktuell steht Ronaldo schon bei 701 Karriere-Toren. Diesmal führte der Treffer sogar zum Sieg. Am Samstag hat der Portugiese den italienischen Serienmeister Juventus Turin zum siebten Sieg im achten Saisonspiel geführt. Den ersten Treffer macht CR7, den zweiten bereitet er für Teamkollege Miralem Pjanic vor.

Das Sahnehäubchen des Spiels: Ronaldo erhält von Juve-Präsident Andrea Agnelli das sogenannte «700 goals’shirt». Geteilt hat das der 34-jährige natürlich über seine Top-Einnahmequelle, Instagram.



(20 Minuten)