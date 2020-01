Rückschläge sollen YB besser machen

Vor etwas mehr als zwei Jahren machte sich Gerardo Seoane noch Gedanken darüber, wie er die Vorbereitung der U-21 des FC Luzern auf die Rückrunde gestalten soll – nun überlegt er sich, was zu tun ist, um mit den Young Boys erneut Meister zu werden: Der 40-Jährige hat als Trainer einen steilen Aufstieg hinter sich. Und in Bern eine Mannschaft, die für ihn im Vergleich zum Sommer Fortschritte gemacht hat.

Seoane glaubt, dass Rückschläge wie die verpasste Qualifikation für die Champions League oder das Aus in der Europa League das Team «stärker zusammenschweissten». Und ein gutes Gefühl für die zweite Saisonhälfte geben ihm Rückkehrer: Captain Fabian Lustenberger ist nach ­seiner Oberschenkel-OP wieder fit; Vincent Sierro, der wegen einer Knieverletzung drei Monate ausfiel, gab im Test gegen Basaksehir (1:3) sein Comeback; Miralem Sulejmani (erst zwei Einsätze diese Saison) dürfte am 26. Januar im Schlagerspiel zum Rückrunden-­Auftakt gegen Basel ebenfalls wieder zur Verfügung stehen.

Seoane: «Wir sind besser geworden»

«Wenn alle Mann wieder an Bord sind», sagt Lustenberger im Trainingslager im türkischen Belek, «ist so viel Substanz vorhanden, dass wir das Selbstvertrauen haben dürfen, um zu sagen: Wir können und wollen den Titel verteidigen.» Trainer Seoane fügt an: «Wir hatten im Sommer einen Umbruch zu bewältigen. Die Neuen haben sich eingewöhnt. Wir sind besser geworden.» Offen ist, ob noch ein Transfer getätigt wird. Innenverteidiger Frederik Sörensen fällt zwei Monate aus.

