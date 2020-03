SFV-Präsident Blanc positiv getestet

Dominique Blanc, der Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hat den Bescheid am Sonntagmorgen erhalten. Der 70-Jährige liess sich testen, nachdem er Halsschmerzen und einen leichten Husten verspürt hatte.

Blanc befindet sich zurzeit in häuslicher Quarantäne, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. «Ich fühle mich zurzeit einigermassen wohl. Ich spüre einzig leichte Grippesymptome», sagt er. Der SFV-Sitz, das Haus des Schweizer Fussballs in Muri BE, ist seit Sonntagmorgen und bis auf weiteres geschlossen. Der Verband treffe nun intern die weiteren notwendigen Massnahmen. Das Personal, das mit dem Präsidenten zuletzt in persönlichem Kontakt war, sei informiert und werde auf Anweisung der medizinischen Abteilung des Verbandes die nötigen Schritte einleiten, heisst es in der Mitteilung.

Fussball

(red)