Schär darf gegen Dänemark nicht spielen

Fabian Schär war beim 2:0-Sieg in der EM-Qualifikation in Georgien am Samstag bei einem Kopfballduell heftig mit Jemal Tabidze zusammengestossen. Nun wird der 27-Jährige gegen Dänemark geschont. «Ich wollte unbedingt spielen und wie immer alles für das Team und die Schweiz geben», sagt Schär.

«Die Rückkehr in den Sport nach einem derartigen Zusammenprall benötigt eine gewisse Zeit. Üblicherweise braucht ein Spieler ein paar Tage, um schrittweise an einen Einsatz herangeführt zu werden. Diese Zeit fehlt zwischen den zwei Spielen gegen Georgien und Dänemark», sagte der Schweizer Teamarzt Damian Meli.

Das Schweizer A-Nationalteam muss morgen in Basel im #EuropeanQualifiers gegen Dänemark (20.45) auf Fabian Schär verzichten. Der Innenverteidiger wird nach seinem heftigen Zusammenstoss in Georgien aus medizinischen Überlegungen geschont. #SUIDEN#guteBesserung– nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 25. März 2019

