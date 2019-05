Schöne Monate hinter und harte Nächte vor sich

Es ist eine ungewohnte Situation. Für einmal sitzt Haris ­Seferovic da und muss sich keinen kritischen Fragen stellen. Es geht nicht um eine Torflaute, um viel Einsatz und wenig Ertrag – oder sogar um Pfiffe der eigenen Fans. Wenn diese Pfiffe erwähnt werden, dann von ihm selber. Um zu sagen, dass er eine schwierige Zeit überwunden hat. Und wie!

Er galt als Wandervogel und Chancentod, jetzt ist er portugiesischer Meister, Torschützenkönig und Publikums­liebling. 23 Treffer erzielte er in dieser Saison, 19 davon in den letzten 17 Spielen. Eine Messi-ähnliche Quote. «Ich bin ein guter, guter Stürmer», sagt der 27-Jährige, ergänzt aber lächelnd: «Messi ist eine andere Liga.» Ein Statement, das den neuen Seferovic ausmacht. Selbstbewusst, aber nicht abgehoben. Dafür hat er zu viel erlebt.

Der Systemwechsel hilft

Auch die letzte Saison begann, wie er es aus Frankfurt, San Sebastián oder Florenz kannte: schwierig. Nur fünfmal durfte er im ersten Halbjahr von Beginn an ran. Die Wende kam im neuen Jahr, als Trainer Rui Vitória durch ­Bruno Lage ersetzt wurde. Benfica belegte zu diesem Zeitpunkt Rang vier, sieben Punkte hinter Leader Porto.

Lage musste handeln. Er wechselte die Formation, spielte fortan mit zwei Mittelstürmern. Seferovic neben João ­Félix, einem aufregenden Talent, um das sich nun halb Europa zankt. «Der Systemwechsel hat mir geholfen», sagt Seferovic.

Mädchen oder Junge? Seferovic schweigt

Und wenns läuft, dann läufts. «Das lässt sich nicht immer erklären», sagt der Nationalspieler. Das gilt auch für sein Privatleben. Anfang April heiratete er Partnerin Amina, voraussichtlich im September werden die beiden erstmals ­Eltern. Ob Mädchen oder Bub, verrät er nicht, seine Frau würde ihn umbringen, sagt Seferovic dazu.

Und wie bereitet er sich auf seine neue Rolle als Vater vor? «Ich habe mir bei Breel Embolo und Renato Steffen erste Tipps eingeholt. Besonders in den ersten Monaten sollen es ja harte Nächte werden», sagt Seferovic und lacht herzhaft. Schon allein dieses Lachen zeigt: Haris Seferovic ist glücklich. Endlich.

