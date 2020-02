Schweizer Profi-Fussballspiele abgesagt

Die Swiss Football League (SFL) zieht aus dem bundesrätlichen Grossveranstaltungsverbot eine drastische Massnahme. Wie sie mittlerweile bestätigt hat, sind alle Spiele der beiden höchsten Schweizer Fussballligen von diesem Wochenende auf ein unbestimmtes Datum verschoben worden.

Am Montag soll offenbar das weitere Vorgehen an einer Sonderkonferenz mit allen Schweizer Proficlubs besprochen werden. «Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft in einem regulären Rahmen weiterführen zu können, werden Spiele ohne Zuschauer ins Auge gefasst werden müssen», schreibt die SFL in ihrer Mitteilung. Gleichzeitig müssten bei der Diskussion der möglichen Szenarien aber auch die wirtschaftlichen Interessen der Clubs berücksichtigt werden.

Was ist mit dem Cup?

Wie es aus gesicherter Quelle heisst, ist auch die Austragung der Cupspiele von nächster Woche höchst unsicher. Am Mittwoch stehen die Viertelfinals zwischen Luzern und YB sowie Winterthur - Bavois auf dem Programm. Am Donnerstag sollten Lausanne gegen Basel und Rapperswil-Jona gegen Sion spielen.

