Seoane hat die Skeptiker verstummen lassen

Der Blick geht immer wieder runter aufs Handy, das unaufhörlich im Hosensack surrt. Es ist Samstagabend nach 21.30 Uhr, YB-Trainer Gerardo Seoane ist am Höhepunkt seines rasanten Aufstiegs angelangt, der ihn innert knapp zwei Jahren vom Sportplatz Schlottermilch in Sursee, wo er jeweils als Trainer der U-21 des FC Luzern gastiert hatte, an die Spitze des Schweizer Fussballs führte. Was ihm in seiner 13-jährigen Spielerkarriere misslungen ist, hat er nun als Trainer geschafft: Er ist Schweizer Meister. Seoane spricht von einem unvergesslichen Moment, auch wenn sich der Titelgewinn angebahnt habe. Während weitere Gratulations-Nachrichten auf sein Handy poppen, sagt der 40-Jährige: «Ich verspüre eine grosse Dankbarkeit, Teil dieses fantastischen Clubs zu sein.»

Als YB letzten Sommer Seoane vorgestellt hatte, war eine Skepsis in Bern spürbar. Einerseits war da der riesengrosse Schatten des allseits beliebten Vorgängers Adi Hütter, der die Young Boys mit dem ersten Meistertitel nach 32 Jahren erlöst hatte. Andererseits war da Seoanes Unerfahrenheit als Trainer auf Profistufe sowie der schnelle Abgang nach einem erfolgreichen Halbjahr beim FCL, in dem Seoane den Club vom 9. auf den 3. Platz gehievt hatte. Viele hielten es wie YB-Fan und Schriftsteller Pedro Lenz, der meint, Sportchef Christoph Spycher habe damals gesagt, dass Seoane von allen gecasteten Kandidaten am meisten überzeugt habe. «Und wenn er so etwas sagt, beruhigt das schon einmal.»

Die Zweifel konnte Seoane rasch zur Seite räumen. Das grosse Erbe Adi Hütters managte der Innerschweizer mit spanischen Wurzeln respektvoll und klug – weil zu Beginn auch konservativ. Seine Ideen streute er nach und nach ein, seine grösste Leistung ist vielleicht, wie er YB mühelos durch den aufwühlenden Herbst führte, mit der erstmaligen Teilnahme an der Champions League und Partien im Drei-Tage-Takt. In der Liga wuchs der Vorsprung auf den FC Basel fast Woche für Woche an – ein legendäres 7:1 gegen den grossen Konkurrenten inklusive. Der einzige Makel in Seoanes Debütsaison bei YB stellt der verlorene Cup-Viertelfinal in Luzern dar. Just bei jenem Club also, bei dem er seinen rasanten Aufstieg lanciert hatte.

